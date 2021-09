Bonsai: Neuer Mac-Browser für Recherche mit Struktur

Wer etwa dabei ist seinen Urlaub nach Dänemark zu planen, legt sich etwa den Workspace „Urlaub Dänemark“ an und erstellt hier die Gruppen „Ferienwohnungen“, „Hinreise“ und „Ausflüge“, in die sich dann die Webseiten der Ferienhaus-Vermittler Novasol und Dancenter, die Streckenplanung und Fähren-Zeiten, sowie die Homepages der zu besuchenden Museen ablegen lassen.

Und damit nicht genug. Um euch dabei zu helfen, die Online-Ausflüge so strukturiert wir nur möglich anzugehen, bietet die Bonsai-Applikation Workspaces und Gruppen an. Soll heißen: offene Webseiten lassen sich angelegten Workspaces zuweisen und auf einer nahezu unendlich großen Leinwand zu Gruppen zusammenfassen.

Wer erinnert sich noch an das Mac-Dashboard ? Die Ablage für nützliche Mini-Programme (sogenannte Widgets) war über Jahre hinweg Teil des Mac-Betriebssystems und ließ sich auf Knopfdruck bzw. per Mausgeste immer dann einblenden wenn Rechner, Wetter-Vorschau, Währungsrechner oder eine Weltzeituhr gebraucht wurden.

