Retro-Ausflug: Die Dashboard-Widgets von OS X Tiger

Der für das Dashboard verantwortlich zeichnende Entwickler ist kein Unbekannter, sondern hat bereits mit seinem „ The OldOS Project “ von sich reden gemacht. Die Demo-App nimmt uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit und zeigt den Status von iOS vor zehn Jahren auf einem iPhone 4. Das zugehörige Testflight-Programm hat mittlerweile allerdings keine freien Plätze mehr zur Verfügung.

Vergangene Woche haben wir mit dem Mini-Player an das alte Mac-Dashboard erinnert. Wer etwas tiefer in das damit verbundene Retro-Feeling eintauchen will, stattet der Dashboard-Simulation des Entwicklers zzanehip einen Besuch ab.

