HBO Max kommt nach Europa, Netflix trailert neuen DiCaprio

Der Video-Streaming-Dienst HBO Max hat heute über die bevorstehende Europa-Expansion informiert. Im alten Kontinent wird HBO Max am 26. Oktober starten und sein Streaming-Angebot dann in sechs europäischen Ländern anbieten.

HBO Max kommt nach Europa

Die schlechte Nachricht vorweg: Deutschland gehört weder zu den ersten sechs Ländern in denen HBO Max im Oktober starten wird (Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Spanien und Andorra), noch zu den 14 weiteren Regionen, die 2022 als erste nachziehen werden. Also: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Ungarn, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei und Slowenien.

Ob HBO Max hierzulande überhaupt an den Start gehen wird, dürfte erst während des Oktober-Events des Streamers angekündigt werden, der in seinem Katalog unter anderem Inhalte von Warner Bros., HBO, DC und dem Cartoon Network vereint. Hier sollen auch die Preise und konkreten Termine genannt werden, an denen sich HBO Max in den neuen Regionen buchen lassen wird.

Netflix: „Don’t Look Up“ ab 24. Dezember

Immerhin ist Netflix in Deutschland aktiv. Der größte Video-Streaming-Dienst der Welt hat heute seinen ersten offiziellen Teaser für die Film-Produktion „Don’t Look Up“ veröffentlicht, der ab 24. Dezember exklusiv auf Netflix und in ausgewählten Kinos zu sehen sein wird.

Der Spielfilm mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet und Jonah Hill erzählt die Geschichte zweier unbedeutender Astronomen, die die Menschheit vor einem nahenden Kometen warnen müssen, der die Erde zerstören könnte.

Der jetzt auf Googles Videoplattform YouTube veröffentlichte Teaser-Trailer ist nur 80 Sekunden lang, setzt aber schon mal die Stimmung für das was Netflix als Weihnachts-Highlight geplant hat.