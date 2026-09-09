Assistenzsysteme lernen mit
BMW sammelt künftig Kameraaufnahmen aus Kundenfahrzeugen
BMW will für die Weiterentwicklung seiner Fahrerassistenzsysteme verstärkt auf Aufnahmen aus Kundenfahrzeugen zurückgreifen. Erfasst wird nicht dauerhaft, sondern nur bei ausgewählten Ereignissen im Straßenverkehr. Ab Mitte September können dabei auch unveränderte Videodaten mit einer Länge von maximal 120 Sekunden pro Ereignis an BMW übertragen werden.
Die technische Grundlage dafür steckt in der neuen Modellgeneration des Herstellers. Seit April 2026 kann BMW entsprechende Daten in EU-Mitgliedsländern bei Fahrzeugen erfassen, die über die erforderlichen Kameras, Sensoren und die passende Datenverarbeitung verfügen.
Genannt werden neben dem neuen iX3 auch i3, X5 und 7er sowie kommende Modelle und Modellüberarbeitungen. Verbesserungen, die aus den gewonnenen Daten entstehen, sollen anschließend über Software-Updates wieder in die Fahrzeuge gelangen.
Aufzeichnung nur bei bestimmten Fahrsituationen
BMW nennt als Beispiele verhinderte Kollisionen bei Spurwechseln auf der Autobahn, Eingriffe des Notbremsassistenten, starke manuelle Bremsungen und plötzliche Ausweichmanöver. Neben Bildern der Außenkameras können dabei Sensordaten sowie Informationen zu Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Lenkwinkel übertragen werden. Die Aufzeichnungen sollen damit genau jene Situationen liefern, die bei Simulationen oder mit Entwicklungsfahrzeugen nur begrenzt abgebildet werden können.
Der Hersteller beschäftigt sich schon länger damit, Fahrzeuge nach dem Kauf über Software weiterzuentwickeln und zu monetarisieren. Über ConnectedDrive bietet BMW etwa nachträglich aktivierbare Funktionen an, BMWs Sitzheizung im Abo ist inzwischen berüchtigt. Die nun ausgeweitete Datenerhebung setzt an einer anderen Stelle an: Kundenfahrzeuge werden nach Zustimmung der Fahrzeughalter zu zusätzlichen Datenquellen für die Entwicklung künftiger Assistenzfunktionen.
Fahrzeugkennung wird nach Übertragung gelöscht
BMW betont, dass die Verarbeitung nach dem Prinzip „Privacy by Design“ erfolgt. Die Fahrzeugidentifikationsnummer soll unmittelbar nach der Übertragung ins BMW-Backend gelöscht werden. Eine Zuordnung der anschließend verwendeten Daten zu einem bestimmten Fahrzeug sei damit nicht mehr möglich. BMW-Systeme sollen zudem keine einzelnen Verkehrsteilnehmer identifizieren.
Greifen berechtigte Mitarbeiter für Entwicklungszwecke auf einzelne Aufzeichnungen zu, sollen sichtbare Gesichter und Kennzeichen anderer Verkehrsteilnehmer vor der Wiedergabe unkenntlich gemacht werden.
Haha … bei Tesla jahrelang schimpfen und dann selbst das gleiche machen – nachdem es bergab geht :D
Selber schuld wer noch so ein Fahrzeug kauft.
Wie alt bist du und was willst du damit aussagen. Willst du kein Auto mehr fahren oder kein neues mehr kaufen? Eine andere Möglichkeit hast du nämlich nicht.
Es soll auch noch andere Marken als BMW geben. Bis so etwas z.B. in einem Dacia passiert, wird noch sehr viel Zeit vergehen, wenn überhaupt.
Tausche u gegen i
Bob, Dacia und BMW zu vergleichen finde ich tatsächlich großartig. Du willst mir also damit sagen, dass du lieber in einem Kastenwagen mit Biertischen fahren willst? Wie kann man das vergleichen?
Hallo Bob,
verstehe ich Dich richtig: Du vergleichst BMW mit Dacia?
Außer Räder aus Gummi, Karosserie mit viel Blech und Glas haben die nur gemeinsam, dass die Fahrzeuge sich fortbewegen.
Der Vergleich hinkt.
Was soll man den heute noch können, was wirklich ordentliches ist?
Da gibts nur noch BMW und Porsche
Einfach mal Geld locker machen und nicht die Sparautos kaufen, BMW und Porsche, deine Armut ist bedauernswert.
Ja ne is klar!
„Wir haben ein auffälliges wackeln in ihrem Fahrzeug festgestellt “ die Daten werden übertragen
Ne mal ernsthaft. Das man selbst die Möglichkeit hat das zu bmw zu übermitteln wenn man will, ok. Aber so?
Die machen sich immer unbeliebter.
Lesen bildet: Im Text steht nach Zustimmung!
Aber wehe ich möcht eine dashcam normal laufen lassen
Wo ist das Problem ? Die sind hier erlaubt die Aufnahme darf nur nicht permanent gespeichert bleiben
Das ist nicht verboten. Du darfst nur nicht anlasslos ‚Langzeit-Speichern‘ und das ganze natürlich auch nicht einfach so veröffentlichen wenn z.B. Menschen oder Kennzeichen erkennbar sind.
Ich werde aktiv zustimmen. Für mich ist das Unterstützung der heimischen Wirtschaft.
Danke!
Ja, weil die meisten BMWs ja in der heimischen Wirtschaft hergestellt werden.
Auf den Zug aufspringen macht nur Sinn, wenn er noch steht…
Bei BMW ist der Zug allerdings schon lange abgefahren. Frag mal nen BMW Vertragshändler.. da kannste aber was hören
Erstens machen das andere Hersteller auch. Zweitens ist das Sitzheizung Abo was hier in jedem negativen Bericht über BMW gebetsmühlenarig wiederholt wird längst nicht mehr zutreffend und es ist auffällig, daß hier stets Stimmung gegen BMW gemacht wird. Die Fahrzeuge sind hervorragend, der iX3 verkauft sich aus gutem Grund wie geschnitten Brot.
Und um noch einen drauf zu legen, der X1 noch mehr! Aber scheint kein BMW Fahrer hier in den Kommentaren dabei zu sein. Eher Zündapp.
Das beste Argument seit dem Kindergarten …das machen andere auch
In der Sache kann ich das nachvollziehen – und würde es sogar unterstützen. Allerdings würde ich dann gerne eine unabhängige Überprüfung sehen, ob das wirklich wie beschrieben gelebt wird. Ähnlich wie Apple bei Private Cloud Compute.
BMW ist zumindest innovativ. VW schafft schafft Datenschutzberstöße auch mit ihrer rückschrittlichen Holzsoftware. :-)
Der ist gut :)
Das ist ja mittlerweile auch Geschichte… funktioniert alles sauber und flüssig. Hatte ID.5 BJ2023 für 2 Jahre, der war noch recht träge, aber stabil. Jetzt ID.4 2026 – alles prima.
Die Software von VW ist mittlerweile deutlich besser. Nicht immer pauschalen Unsinn verbreiten.
Neben dem in letzter Zeit innen wie außen leider immer hässlicheren Design ein klarer Grund keinen solchen BMW zu kaufen.
Versteh die ganze Aufregung auch nicht. Hier wird es ja öffentlich gemacht und beschrieben und man kann ja auch widersprechen. Möchte nicht wissen, was die ganzen chinesischen Hersteller alles nach Hause senden.
War klar DATENSCHUTZ IN DEUTSCHLAND IST NULL UND NICHTIG.
Sag nur Wahlen da passiert es richtig
Kann man selbst solche Datenübertragungen eigentlich verhindern – ähnlich wie mit PiHole im Heimnetz?
LOL
Nein
ICH entscheide was MEIN Auto macht
Bis ich mich hinten reinsetze und autonom chauffieren lasse
Die, die jetzt über BMW schimpfen und ein chinesisches Fahrzeug fahren, sollten noch mal nachdenken.
Kann man dem widersprechen? Wer überprüft das? Wer hat denn die Rechte an Bild und Ton in „meinem“ Auto?