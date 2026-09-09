ChatGPT Images: OpenAI stellt Bildgenerator neu auf

OpenAI hat mit ChatGPT Images 2.5 eine neue Version seines Bildgenerators veröffentlicht. Nach Angaben des Unternehmens werden über ChatGPT Images und die GPT-Image-Modelle inzwischen jede Woche mehr als drei Milliarden Bilder erzeugt. Entsprechend zielt das Update weniger auf neue Grundfunktionen als auf Verbesserungen bei Tempo, Qualität und gezielter Bearbeitung.

Das Modell soll vor allem bei der Veränderung bestehender Bilder zuverlässiger arbeiten und Ergebnisse schneller liefern. Gegenüber Images 2.0 gibt OpenAI eine um bis zu 50 Prozent reduzierte Wartezeit bei der Generierung an. Zudem sollen Beleuchtung und Texturen natürlicher wirken und Personen oder andere Motive aus Referenzbildern besser erhalten bleiben.

Damit setzt OpenAI den Kurs fort, den das Unternehmen bereits mit Images 2.0 eingeschlagen hat. Statt ausschließlich neue Motive zu erzeugen, rückt die kontrollierte Weiterbearbeitung vorhandener Bilder stärker in den Vordergrund. Images 2.5 soll beispielsweise nur ein Produkt, den Hintergrund oder einen Textbestandteil verändern können, ohne den restlichen Bildaufbau unnötig anzufassen.

Änderungen sollen Änderungen bleiben

Auch längere Bearbeitungsfolgen will OpenAI besser im Griff haben. Werden Bilder in mehreren Schritten angepasst, sollen frühere Änderungen erhalten bleiben und die Qualität nicht mit jeder neuen Anweisung sichtbar nachlassen. Eine ähnliche Zielsetzung hatte OpenAI bereits Ende vergangenen Jahres bei ChatGPT Image 1.5 beschrieben.

Neu hinzu kommt die Funktion „Sketch“. Nutzer können direkt in ChatGPT eine grobe Zeichnung anfertigen und diese zusammen mit einer Beschreibung als Vorlage für das fertige Bild verwenden. Damit lassen sich beispielsweise Raumaufteilungen oder die Form eines Kleidungsstücks vorgeben, ohne die gewünschte Anordnung ausschließlich in Worten erklären zu müssen.

Vorlagen, Kommentare und zwei API-Modelle

Für häufig verwendete Formate führt ChatGPT zudem Vorlagen ein. Genannt werden unter anderem Poster, Produktbilder und Merchandise. Bilder lassen sich außerdem direkt mit Kommentaren versehen, um Änderungswünsche genauer zu markieren. Beim Teilen eines Bildes kann optional auch der verwendete Prompt weitergegeben werden.

Laut OpenAI steht Images 2.5 für Nutzer von ChatGPT, ChatGPT Work und Codex auf Desktop, Mobilgeräten und im Web zur Verfügung. Für Entwickler erscheinen parallel GPT-Image-2.5 Flare und GPT-Image-2.5 Sunburst. Flare ist auf schnellere und häufige Bildgenerierung ausgelegt, Sunburst auf aufwendigere Arbeiten mit engerer Kontrolle über einzelne Bearbeitungsschritte.