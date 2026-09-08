Dunkelkirsch mit Display: PicoGo Pro erkennt MacBook, iPad und Co.

Baseus erweitert seine PicoGo-Reihe um ein kompaktes 100-Watt-Ladegerät mit drei USB-C-Anschlüssen, Touch-Bedienung und Farbdisplay. Auffällig ist zunächst die Farbvariante Dunkelkirsche. Der dunkle Rotton hebt sich vom üblichen Schwarz vieler Netzteile ab und taucht bei Baseus zugleich in einer Kollektion rund um die iPhone-18-Serie auf.



Technisch folgt das PicoGo Pro einem Trend, den zuletzt auch Anker und UGREEN aufgegriffen haben. Ladegeräte zeigen nicht mehr nur an, dass Strom fließt, sondern informieren über Leistung, Temperatur und Ladeprotokolle. Auch beim neuen Baseus-Modell kommt eine Geräteerkennung hinzu, die ausgewählte Apple-Hardware identifizieren und den Akkustand anzeigen kann.

Erkennt iPhone, iPad und MacBook

Unterstützt werden laut Produktbeschreibung die iPhone-Serien 15 bis 17 sowie verschiedene Modelle von iPad Air, iPad Pro, MacBook Air und MacBook Pro. Auch das MacBook Neo wird genannt. Erkennt das Ladegerät ein kompatibles Gerät, zeigt es Modellinformationen, Ladestatus und Akkustand auf dem Display an. Die verfügbare Leistung wird automatisch auf die angeschlossenen Geräte verteilt.



Damit erinnert das Konzept an Ankers Nano-Ladegerät mit Display, das ebenfalls bestimmte Apple-Geräte erkennt und zusätzliche Ladeinformationen einblendet. Baseus legt die Gesamtleistung bei 100 Watt fest und verteilt sie auf drei USB-C-Ports. Ein ein Meter langes USB-C-Kabel gehört zum Lieferumfang.

Zusätzlich stehen drei Lademodi bereit. Neben einem intelligenten Modus nennt Baseus einen Schonmodus und einen Turbo-Modus. Nach Abschluss eines Ladevorgangs kann das Gerät die Leistungsabgabe reduzieren. Zur Temperaturkontrolle kombiniert der Hersteller unter anderem GaN-Technik, Graphen und eine elektronische Regelung.

13 Euro Rabatt auf Dunkelkirsche

Amazon listet das PicoGo Pro in Dunkelkirsche regulär für 59,99 Euro. Zum Verkaufsstart lässt sich ein 13-Euro-Coupon aktivieren, womit der Preis auf 46,99 Euro sinkt. Die schwarze Ausführung wird bereits für 44,99 Euro angeboten.

Mit Display, Touch-Steuerung und Geräteerkennung reiht sich Baseus damit in die wachsende Gruppe smarter Ladegeräte ein. UGREEN verfolgt einen ähnlichen Ansatz bei seinen Nexode-Pro-Modellen, dort teils zusätzlich mit App-Anbindung.