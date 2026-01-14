ifun.de — Apple News seit 2001. 45 511 Artikel

Regelmäßige Einnahmen statt Einmalkauf

Autonomes Fahren bei Tesla nur noch im Abo
Artikel auf Mastodon teilen.
12 Kommentare 12

Abos haben mittlerweile auch im Software-Bereich dem klassischen Einmalkauf den Rang abgelaufen. Und dabei geht es längst nicht mehr nur um Anwendungen für Computer oder Mobilgeräte. Inzwischen haben Anbieter in nahezu allen Lebensbereichen Gefallen an regelmäßigen Zahlungen gefunden.

Darüber, ob und wann solche wiederkehrenden Nutzungsgebühren sinnvoll und begründet sind, lässt sich streiten. Als BMW versucht hat, hardwareseitig bereits in seine Fahrzeuge integrierte Funktionen wie die Sitzheizung als Abo zu verkaufen, sah sich der Hersteller nachvollziehbar mit einer breiten Protestwelle konfrontiert. Schwieriger wird es nun allerdings bei Tesla. Der Hersteller will sein Paket für autonomes Fahren künftig nur noch als Abo anbieten und argumentiert damit, dass die Funktion stetig weiterentwickelt und verbessert wird.

Dem steht entgegen, dass Tesla sein Selbstfahrpaket bereits seit mehreren Jahren anbietet und bislang stets zu einem Pauschalpreis verkauft hat – verbunden mit einer Leistungsbeschreibung, die zum Teil erst zu einem späteren Zeitpunkt vollständig erfüllt wird. Diese Option hat Tesla viel Ärger eingebracht. Unter anderem sieht sich der Hersteller im Rahmen einer Sammelklage auch auf juristischer Ebene mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er diesbezüglich Versprechungen gemacht habe, die er nicht halten kann.

Teslas Kehrtwende beim autonomen Fahren

Der Tesla-Chef Elon Musk hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass die Pauschalgebühren von anfangs 5.000 Dollar und später zeitweise auch 15.000 Dollar ein Schnäppchen im Vergleich zu dem, was vollautonomes Fahren langfristig tatsächlich wert sein werde. Zwischenzeitlich hat sich jedoch gezeigt, dass Tesla diese Leistung nicht in vollem Umfang erbringen kann.

Der Schritt, das Paket für autonomes Fahren nur noch im Abo anzubieten, sorgt vor allem auch dafür, dass Tesla nicht mehr an seine Aussagen gebunden ist. Mit dem Abo auf Monatsbasis erhalten Nutzer stets nur das, was technisch auch realistisch ist. Sämtliche Aussagen über zukünftige Leistungsumfänge bleiben damit unverbindlich. Der aktuelle Monatspreis für das Paket beläuft sich auf 99 Dollar.
14. Jan. 2026 um 16:40 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.511 weitere hätten wir noch.
    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bei Audi immer noch der Normalfall! CarPlay im Abo, Temperatureinstellung der Beifahrerseite Abo, Beleuchtung Innenraum …. zKtz

  • Manche der Firmen werden sich noch ganz schön umschauen, glaube ich. Aktuell vielleicht nicht so sehr, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem die Leute abspringen, weil man nicht sich eben doch nicht alles machen lässt.

  • Das ist im Kauf sowieso unfassbar teuer. Abo ist hier möglicherweise sogar besser. Dann kann man es sich holen, wenn man es wirklich mal braucht. Enhanced Autopilot bleibt aber eine Kaufoption oder?

  • Man muss aber dazu sagen, FSD kostet 7500€, das Abo kostet 100€/ Monat. Man braucht also ganze 75 Monate für +-0, so lange fahren die meisten ihre Auto garnicht

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45511 Artikel in den vergangenen 8849 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven