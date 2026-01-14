Regelmäßige Einnahmen statt Einmalkauf
Autonomes Fahren bei Tesla nur noch im Abo
Abos haben mittlerweile auch im Software-Bereich dem klassischen Einmalkauf den Rang abgelaufen. Und dabei geht es längst nicht mehr nur um Anwendungen für Computer oder Mobilgeräte. Inzwischen haben Anbieter in nahezu allen Lebensbereichen Gefallen an regelmäßigen Zahlungen gefunden.
Darüber, ob und wann solche wiederkehrenden Nutzungsgebühren sinnvoll und begründet sind, lässt sich streiten. Als BMW versucht hat, hardwareseitig bereits in seine Fahrzeuge integrierte Funktionen wie die Sitzheizung als Abo zu verkaufen, sah sich der Hersteller nachvollziehbar mit einer breiten Protestwelle konfrontiert. Schwieriger wird es nun allerdings bei Tesla. Der Hersteller will sein Paket für autonomes Fahren künftig nur noch als Abo anbieten und argumentiert damit, dass die Funktion stetig weiterentwickelt und verbessert wird.
Tesla will stop selling FSD after Feb 14.
FSD will only be available as a monthly subscription thereafter.
— Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026
Dem steht entgegen, dass Tesla sein Selbstfahrpaket bereits seit mehreren Jahren anbietet und bislang stets zu einem Pauschalpreis verkauft hat – verbunden mit einer Leistungsbeschreibung, die zum Teil erst zu einem späteren Zeitpunkt vollständig erfüllt wird. Diese Option hat Tesla viel Ärger eingebracht. Unter anderem sieht sich der Hersteller im Rahmen einer Sammelklage auch auf juristischer Ebene mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er diesbezüglich Versprechungen gemacht habe, die er nicht halten kann.
Teslas Kehrtwende beim autonomen Fahren
Der Tesla-Chef Elon Musk hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass die Pauschalgebühren von anfangs 5.000 Dollar und später zeitweise auch 15.000 Dollar ein Schnäppchen im Vergleich zu dem, was vollautonomes Fahren langfristig tatsächlich wert sein werde. Zwischenzeitlich hat sich jedoch gezeigt, dass Tesla diese Leistung nicht in vollem Umfang erbringen kann.
Der Schritt, das Paket für autonomes Fahren nur noch im Abo anzubieten, sorgt vor allem auch dafür, dass Tesla nicht mehr an seine Aussagen gebunden ist. Mit dem Abo auf Monatsbasis erhalten Nutzer stets nur das, was technisch auch realistisch ist. Sämtliche Aussagen über zukünftige Leistungsumfänge bleiben damit unverbindlich. Der aktuelle Monatspreis für das Paket beläuft sich auf 99 Dollar.
Bei Audi immer noch der Normalfall! CarPlay im Abo, Temperatureinstellung der Beifahrerseite Abo, Beleuchtung Innenraum …. zKtz
Quatsch. Macht man bei der Bestellung gleich das Kreuzchen, bezahlt man das selbst bei VAG einmalig.
Fake News. Du hast die Wahl es mit zu bestellen, per Einmalkauf für immer zu aktivieren oder eben das Abo. Bitte erst informieren und dann posten.
selber schuld, da unterschreibe ich keinen Kaufvertrag! So geschehen bei BMW vor Jahren. Haben die dann eingestellt, das Abo für CarPlay!
Das ist scheisse.
Poetischer hätte ich es nicht ausdrücken können.
Da muss ich doch ein wenig schmunzeln.
Manche der Firmen werden sich noch ganz schön umschauen, glaube ich. Aktuell vielleicht nicht so sehr, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem die Leute abspringen, weil man nicht sich eben doch nicht alles machen lässt.
Das ist im Kauf sowieso unfassbar teuer. Abo ist hier möglicherweise sogar besser. Dann kann man es sich holen, wenn man es wirklich mal braucht. Enhanced Autopilot bleibt aber eine Kaufoption oder?
Man muss aber dazu sagen, FSD kostet 7500€, das Abo kostet 100€/ Monat. Man braucht also ganze 75 Monate für +-0, so lange fahren die meisten ihre Auto garnicht
Was ja nicht heißt dass die Autos danach verschrottet werden ;-)
Allerdings steigert FSD natürlich den Wiederverkaufswert des Autos. Vielleicht nicht bei uns, hier gibt es ja kein FSD, aber in den USA und perspektivisch auch bei uns schon.