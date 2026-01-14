Autonomes Fahren bei Tesla nur noch im Abo

Abos haben mittlerweile auch im Software-Bereich dem klassischen Einmalkauf den Rang abgelaufen. Und dabei geht es längst nicht mehr nur um Anwendungen für Computer oder Mobilgeräte. Inzwischen haben Anbieter in nahezu allen Lebensbereichen Gefallen an regelmäßigen Zahlungen gefunden.

Darüber, ob und wann solche wiederkehrenden Nutzungsgebühren sinnvoll und begründet sind, lässt sich streiten. Als BMW versucht hat, hardwareseitig bereits in seine Fahrzeuge integrierte Funktionen wie die Sitzheizung als Abo zu verkaufen, sah sich der Hersteller nachvollziehbar mit einer breiten Protestwelle konfrontiert. Schwieriger wird es nun allerdings bei Tesla. Der Hersteller will sein Paket für autonomes Fahren künftig nur noch als Abo anbieten und argumentiert damit, dass die Funktion stetig weiterentwickelt und verbessert wird.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14. FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

Dem steht entgegen, dass Tesla sein Selbstfahrpaket bereits seit mehreren Jahren anbietet und bislang stets zu einem Pauschalpreis verkauft hat – verbunden mit einer Leistungsbeschreibung, die zum Teil erst zu einem späteren Zeitpunkt vollständig erfüllt wird. Diese Option hat Tesla viel Ärger eingebracht. Unter anderem sieht sich der Hersteller im Rahmen einer Sammelklage auch auf juristischer Ebene mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er diesbezüglich Versprechungen gemacht habe, die er nicht halten kann.

Teslas Kehrtwende beim autonomen Fahren

Der Tesla-Chef Elon Musk hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass die Pauschalgebühren von anfangs 5.000 Dollar und später zeitweise auch 15.000 Dollar ein Schnäppchen im Vergleich zu dem, was vollautonomes Fahren langfristig tatsächlich wert sein werde. Zwischenzeitlich hat sich jedoch gezeigt, dass Tesla diese Leistung nicht in vollem Umfang erbringen kann.

Der Schritt, das Paket für autonomes Fahren nur noch im Abo anzubieten, sorgt vor allem auch dafür, dass Tesla nicht mehr an seine Aussagen gebunden ist. Mit dem Abo auf Monatsbasis erhalten Nutzer stets nur das, was technisch auch realistisch ist. Sämtliche Aussagen über zukünftige Leistungsumfänge bleiben damit unverbindlich. Der aktuelle Monatspreis für das Paket beläuft sich auf 99 Dollar.