Keka für Mac unerstützt auch exotische Archivierungsformate

Egal ob es um das Komprimieren von Dateien oder das Entpacken von Archiven geht. Keka erweist sich hier nun schon seit mehr als zehn Jahren als leistungsfähiger Begleiter auf dem Mac. Brandneu ist die App mit diversen Verbesserungen und Fehlerbehebungen in Version 1.2.50 erschienen. Als Bonus bringt die neue Version von Keka ein quadratisches, an das aktuelle macOS-Design angepasstes App-Symbol mit.

Insert

You are going to send email to