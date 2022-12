Bis Januar einlösbar: Apple verschenkt 2 Monate Apple TV+

Um Reklame für die neue Spielfilm-Produktion „Emancipation“ mit Will Smith zu machen, ist Apple dazu übergegangen Gutscheine für den zweimonatigen Vollzugriff auf den hauseignen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ zu verschenken.

Die Codes für die Gratis-Zugänge können dabei auch von Rückkehrern eingelöst werden, die ein vorhandenes Abo in der Vergangenheit gekündigt oder auslaufen lassen haben. „Emancipation“ ist erst am zurückliegenden Freitag angelaufen und erzählt die Geschichte des Sklaven Peter (Will Smith), der sich aus der Gefangenschaft befreit und die Flucht vov seinen ehemaligen Besitzern antritt.

Einlösbar bis 14. Januar

Der Code, den Apple auf dieser Sonderseite zum Einlösen anbietet, lässt sich bis zum 14. Januar einlösen und kann damit auch noch von Nutzern eingelöst werden, die aktuell noch über ein laufendes Abo verfügen.

Wer dieses jetzt auslaufen lässt, kann den Code dafür nutzen, nach dem Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums umgehend wieder zurückzukehren und spart so immerhin zwei Monatspauschalen.

Auf aktuell laufende Abonnements lässt sich die Code offenbar nicht anwenden. Eine Verlängerung aktueller Abos ist damit leider nicht möglich.

Unklare Gutschein-Beschränkungen

Apple verschenkt den Zugang zu Apple TV+ immer mal wieder – teils in Eigenregie, teils über kooperierende Marketing-Partner wie zuletzt etwa Groupon und Saturn. Wer die Gutscheine einlösen kann, wird dabei nur selten konkret erklärt und sollte meist einfach ausprobiert werden.

So scheint Apple zwar einige Limits zu kennen, was die Anzahl insgesamt eingelöster Gutscheine und nutzbarer Probezeiträume angeht, setzt diese in unregelmäßigen Abständen aber auch immer wieder zurück und lässt Anwender so im Unklaren, wann man wieder in Frage für eine Gutschein-Aktion kommt und wann man sich den Teilnahmeversuch eigentlich sparen kann.