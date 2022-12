Neues Netzwerk-Tool: Little Snitch Mini im Anmarsch

Die in Österreich ansässigen Software-Entwickler der Objective Development Software GmbH bauen ihre Familie an Anwendungen zur Mac- und Netzwerküberwachung weiter aus und werden den beiden Desktop-App Little Snitch und Micro Snitch mit Little Snitch Mini fortan eine dritte Anwendung zur Seite stellen, die den Datenabfluss des eigenen Macs im Blick behalten wird.

Little Snitch Mini beschreibt sich selbst als „schlankes, unaufdringliches, aber dennoch äußerst leistungsfähiges Netzwerküberwachungs-Tool“, das Anwendern die Möglichkeit schaffen soll, Internetverbindungen auf App-Basis zu blockieren und einzelne Anwendungen so vollständig von der Kommunikation mit entfernten Servern auszuschließen.

Ähnlich wie Little Snitch wird auch Little Snitch Mini dafür auf eine Kartenansicht setzen, die aktive online-Verbindungen zu entfernten Servern in fremden Ländern visualisiert und hier nicht nur die Beobachtung ausgesuchter Applikationen gestattet, sondern auch deren Echtzeit-Analyse und Blockierung.

Die Kartenansicht von Little Snitch

Öffentliche Beta startet schrittweise

Vor dem Marktstart der neuen Desktop-Applikation, die zum Einsatz mindestens macOS Monterey voraussetzt, haben die Macher jetzt eine öffentliche Beta initiiert, die über Apples TestFlight-Umgebung angeboten wird, aktuell jedoch noch über einer sehr begrenzten Zahl an Plätzen verfügt und entsprechend bereits voll ausgelastet ist.

Den Link zur TestFlight-Beta könnt ihr euch trotzdem schon mal notieren, soll die Zahl der verfügbaren Plätze doch laufend erhöht werden.

Little Snitch und Micro Snitch

Während Little Snitch eine umfangreiche Firewall zur Verfügung stellt, mit der ihr installierten Apps ausgehende Internetverbindungen untersagen könnt, überwacht Micro Snitch Mikrofon- oder Kameraaktivitäten.