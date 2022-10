Apple TV+ kostenlos: Saturn verschenkt drei Monate

Die Gratis-Aktionen für Apple TV, Apple Music und Co. sind seit Einführung der sogenannten „ Geschenkkarte für alles “ in Deutschland die letzten Dreingaben die Apple (in Kooperation mit Partnern wie Saturn und MediaMarkt) noch anbietet. Vergünstigtes Apple-guthaben zum Kauf von Applikationen, Diensten oder iCloud-Speicher ist in Deutschland hingegen komplett vom Markt verschwunden.

Nehmt ihr nach Apples Verständnis zu häufig an entsprechenden Aktionen teil, dann kann es sein, dass euch die Anzahl der Freimonate auf zwei reduziert, oder die Teilnahme an der aktuellen Aktion komplett verwehrt wird. Hier müsst ihr den Einlösung-Vorgang einfach einmal durchlaufen und euch überraschen lassen.

Die Codes können grundsätzlich auch von Anwendern eingelöst werden, die schon mal eine Probephase bei Apple TV+ in Anspruch genommen haben oder einen Gutschein aus einer anderen Aktion eingelöst haben. Allerdings behandelt Apple die Apple IDs in Abhängigkeit von den insgesamt eingelösten Gutscheinen und dem Abstand zur letzten Gratis-Aktion unterschiedlich.

Derzeit bieten Saturn und MediaMarkt einen dreimonatigen Gratis-Zugang zu dem gerade erst im Preis erhöhten Streaming-Dienst an, der inzwischen bereits mit einer ganz stattlichen Auswahl an Serien und Filmen auftreten kann.

