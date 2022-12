Apple TV+: „Emancipation“ zeigt Will Smith als Sklaven auf der Flucht

Die Oscar-Ohrfeige des Hollywood-Stars scheint die Zusammenarbeit mit Apple nicht getrübt zu haben. 257 Tage nachdem Smith den gastgebenden Comedian Chris Rock auf der Bühne des Filmpreises zusammengeschrien hat und körperlich angegangen ist, präsentiert der 54-jährige Schauspieler und Rapper heute seinen Spielfilm „Emancipation“ als Apple TV+ Original.

Das 2 Stunden und 12 Minuten lange Drama, dessen US-Ausgabe mit der Wertung „R“ versehen wurde und in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben ist, erzählt die Geschichte des Sklaven Peter und wurde von dem historischen Foto des sogenannten „Whipped Peter“ inspiriert. Die in Baton Rouge, Louisiana entstandene Aufnahme aus dem Jahr 1863 wurde während einer medizinischen Untersuchung angefertigt und zeigt den mit zahlreichen Narben versehenen Rücken eines Sklaven.

In „Emancipation“ spielt Will Smith den namensgebenden Peter und flieht durch die Sümpfe von Louisiana aus der Sklaverei – auf Schritt und Tritt verfolgt von Jägern, die Peter wieder einholen wollen.

Mehrere neue Trailer verfügbar

Neben dem Spielfilm hat Apple heute auch einen neuen Trailer für die Buchverfilmung „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ veröffentlicht, die am 25. Dezember als Kurzfilm auf Apple TV+ anlaufen wird.

Auch Netflix trailert

Netflix zeigt mit „MADOFF: The Monster of Wall Street“ einen neuen Doku-Trailer über den US-amerikanischen Finanzbetrüger Bernie Madoff, der am 4. Januar starten wird und macht zudem Lust auf „The Pale Blue Eye“ (Deutsch: „Der denkwürdige Fall des Mr. Poe“) der unter anderem mit Christian Bale und Gillian Anderson besetzt ist und die Schauspieler am 6. Januar in eine Mörder-Mystery entsenden wird. Bereits am 26. Dezember startet die Mini-Serie Treason, die einen viel versprechenden Spionage-Thriller in England trailert.