Bike: Der moderne Mac-Outliner erhält neue Funktionen

Dies funktioniert sowohl über Tastatur-Kurzbefehle als auch per Maus, was recht elegant mit einem eigenen Overlay-Menü gelöst wurde. Noch einen Zacken pfiffiger ist die neue Eingabemarke umgesetzt, die durch kleine Erweiterung am unteren Ende direkt erkennen lässt, welcher Teil des Textes durch eine aktuelle Texteingabe erweitert wird. Wie genau Grosjean dies umgesetzt hat, seht ihr im Video.

Zwar bot (und bietet) Bike eine kostenfreie, siebentägige Testphase an, muss sich aber auch gegen vollständig kostenlose Konkurrenten wie zum Beispiel den hervorragenden Outliner Zavala behaupten und daher schon einiges liefern. Zudem galt Entwickler Jesse Grosjean als sprunghaft, was im Unklaren lies, mit welchem Ehrgeiz Bike wohl weiterentwickelt werden würde.

Als wir die Mac-Applikation Bike Mitte Mai erstmals vorgestellt haben punktete der native Gliederungseditor zwar mit einer Handvoll netter Funktionen, in der Community wollte man vor einer Investitionen in die immerhin ~30 Euro teure Anwendung jedoch erst mal die Weiterentwicklung abwarten.

Insert

You are going to send email to