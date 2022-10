Apple TV+ und Co.: Neue Starts und neue Trailer

Auf Apples-Video-Streaming-Dienst Apple TV+ startet heute die neue Thriller-Serie Shantaram, die im Bombay der achtziger Jahre spielt. Shantaram erzählt die Geschichte des geflohenen Häftlinks Lin Ford. Ford muss sich durch die Straßen der indischen Metropole schlagen und tritt hier in Kontakt mit Menschen, die so gut wie keine Perspektive mehr haben.

Shantaram startet heute

Zum Debüt der Buchverfilmung hat Apple heute einen sogenannten First-Look-Trailer freigegeben, der Lust auf die Serie machen soll. Diese basiert übrigens auf dem gleichnamigen, 2003 veröffentlichten Roman des in Australien geborenen Autors Gregory David Roberts.

Louis Armstrong’s Black & Blues

Am 28. Oktober wird die Musik-Dokumentation „Louis Armstrong’s Black & Blues“ auf Apple TV+ starten. Der Dokumentarfilm von Sacha Jenkins würdigt den Ausnahme-Musiker Louis Armstrong und beleuchtet dessen Einfluss auf die Entwicklung des Jazz vor dem Hintergrund von Rassismus und der US-Bürgerrechtsbewegung.

Mythic und Mosquito

Mit Mythic Quest und The Mosquito Coast stehen zwei Apple TV+-Serien vor dem Start neuer Staffeln. Während Mythic Quest bereits in Staffel 3 schlittert, wird The Mosquito Coast von und mit Justin Theroux am 4. November in Staffel 2 starten. Zu beiden Serien hat Apple neue Staffel-Trailer veröffentlicht.

The English auf Prime Video

Amazon trailert seinerseits die Western-Serie The English mit Emily Blunt, die im Amerika der 1890er Jahre spielt und eine fesselnde Parabel über Rasse, Macht und Liebe verspricht.

Roald Dahls Matilda auf Netflix

Das Kinderbuch Matilda des Autors Roald Dahl wird bei Netflix zum Musical. Auf Audible hat Heike Makatsch gerade erst das Buch neu eingesprochen. Die Netflix-Adaption wird einen Tag nach Weihnachten, am 25. Dezember veröffentlicht.