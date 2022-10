Apple bringt 3D-Audio und Dolby Atmos in Mercedes-Fahrzeuge

Apples 3D-Audio wird künftig auch in Autos von Mercedes-Benz verfügbar sein. Damit lässt sich das räumliche Audio-Erlebnis erstmals auch mit Produkten erfahren, die nicht von Apple produziert wurden – bislang bleibt 3D-Audio ja verschiedenen AirPods- und Beats-Modellen vorbehalten. Allerdings wird auch längst nicht jeder Mercedes die erweiterten Klangoptionen bieten, ihr müsst dazu schon ein exklusives Modell aus dem Angebot der Stuttgarter Autobauer in der Garage stehen haben.

Im Maybach ab Werk verfügbar

3D-Audio wird in den Fahrzeugen von Mercedes-Benz im Zusammenspiel mit hochwertigen High-End-4D- und Premium-3D-Soundsystemen von Burmester realisiert, wie sie bei den Maybach-Limousinen des Herstellers standardmäßig verbaut und bei weiteren Mercedes-PKWs der gehobenen Klasse gegen Aufpreis erhältlich sind. Als erste Fahrzeuge mit Unterstützung von 3D-Audio und Dolby Atmos listet Mercedes-Benz neben der Maybach S‑Klasse, die Mercedes‑Benz S‑Klasse sowie die Modelle EQE, EQE SUV, EQS und EQS SUV.

In der Top-Ausführung als High-End 4D-Soundsystem umfasst das Burmester-Audiosystem 31 Lautsprecher, darunter sechs 3D-Lautsprecher, die ihren Klang von oben abstrahlen, vier ohrnahe Lautsprecher in den Vordersitzen, einen 18,5-Liter-Subwoofer sowie acht Körperschallwandler und wird von zwei Verstärkern mit insgesamt 1.750 Watt Leistung angetrieben.

Audio-Siegel „Approved in a Mercedes-Benz“

Voraussetzung für den Genuss von 3D-Audio im Fahrzeug ist darüber hinaus natürlich ein Abo von Apple Music. Bei den über Apple Music in begrenzter Auswahl angebotenen Titeln in „3D Audio mit Dolby Atmos“ handelt es sich um speziell abgemischte Aufnahmen, bei denen der Klang gefühlt aus allen Richtungen kommt.

Mercedes-Benz kooperiert in diesem Zusammenhang darüber hinaus direkt mit dem weltgrößten Musiklabel Universal Music Group und führt als neues Prädikat für besondere Klangeigenschaften das Siegel „Approved in a Mercedes-Benz“ ein. Damit verbunden will Universal ein Studio in der Niederlassung des Autobauers in Stuttgart-Sindelfingen einrichten, das auf der technischen Basis des Capitol Studio C gebaut wird, einem der weltweit wichtigsten Referenzstudios für Dolby Atmos Abmischungen.