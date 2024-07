BeyondPDF durchsucht PDFs semantisch, lokal und intelligent

Mit BeyondPDF steht im Mac App Store ein neues Tool für die Suche in PDF-Dokumenten zur Verfügung, das sich als intelligenter Recherche-Assistent für Dokumente beschreibt. Was genau ihr euch als Anwender darunter vorzustellen habt, demonstriert Entwickler Omkaar Kamath im eingebetteten Kurzvideo.

Introducing BeyondPDF, a smart, free, fully-local (wifi-less) PDF search app for MacOS. „Free“ has always connoted to „It’s free but we will steal your data“… not anymore.

Whats wrong with MacOS’s Preview? It’s great… but I NEED smart/semantic search. Searching for words is… pic.twitter.com/9AXX7epWHT

— omkaar (@omkizzy) July 3, 2024