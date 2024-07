Instant Word Counter: Mac-App zählt Wörter, Zeichen und Frequenz

Wie viele Wörter habe ich schon geschrieben? Auf wie viele Zeichen kommt mein Aufsatz bereits? Nicht alle textverarbeitenden Anwendungen verstehen sich ab Werk auf das schnelle Erfassen der bereits eingegebenen Textmenge – für Schule, Uni oder Beruf kann dies jedoch stellenweise durchaus entscheidend sein.

Hier bietet sich die Freeware Instant Word Counter als externer Helfer an, der in der Lage ist, kopierte Texte schnell auszuwerten. Bis hier hin habt ihr, inklusive der Überschrift und der Sub-Headline, schon 95 Wörter und 637 Zeichen gelesen.

Kostenloser Mini-Helfer

Der Instant Word Counter bietet eine unkomplizierte Oberfläche, um solche Textstatistiken schnell zu erfassen. Mit der App können Nutzer die Anzahl von Wörtern, Zeichen, Zeilen und einzigartigen Wörtern in einem Text ermitteln. Weniger als ein Megabyte klein setzt der Instant Word Counter zur Installation mindestens macOS Monterey voraus und lässt sich sowohl auf Intel-Macs als auch auf solchen mit Apple-Prozessoren einsetzen.

Sobald ein Text in die App eingefügt wird, zeigt die App in Echtzeit Informationen zur Textzusammensetzung an. Zu diesen Informationen gehören unter anderem die Anzahl der Wörter und Zeichen, die Zeilenzahl sowie die Anzahl der einzigartigen Wörter.

Darüber hinaus kann die App die Häufigkeit jedes einzelnen Wortes im Text anzeigen. Dies kann besonders hilfreich sein, um zu überprüfen, ob bestimmte Wörter zu oft verwendet werden und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Eine weitere praktische Funktion ist die Möglichkeit, die ermittelten Wortfrequenzen in eine CSV-Datei zu exportieren. Zudem unterstützt die aktuelle Version der App das Öffnen mehrerer Fenster gleichzeitig, was es ermöglicht, Wortzählungen für verschiedene Texte parallel durchzuführen.

Die App bietet auch die Option, die Formatierung von kopierten Texten schnell zu bereinigen. Dies kann nützlich sein, wenn Textpassagen aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden und eine einheitliche Formatierung benötigt wird.

Eine in diesem Zusammenhang anzuführende Alternative ist die drei Dollar teure Mac-App TextCount, die ihrerseits in der Mac-Menüleiste lebt.