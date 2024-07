G309 LIGHTSPEED: Logitech bringt neue, hochpräzise Maus

Der Peripheriegeräte-Anbieter Logitech hat mit der G309 LIGHTSPEED eine neue Drahtlos-Maus für Mac-Nutzer vorgestellt, die sich durch ihre Gestaltung, präzises Tracking und ihre zuverlässige Leistung auszeichnen soll.

Im Portfolio von „Logitech G“ angesiedelt, soll das neue Eingabegerät auch Gamer ansprechen, die in Spielen von den besonders hohen Abtastraten, der geringen Latenz und der genauen Oberflächenerkennung profitieren sollen, holt aber auch Büronutzer ab, die Lust auf eine wertige Maus haben und noch nicht in dem Alter angekommen sind, in dem kein Weg mehr an einer vertikalen Maus vorbeiführt.

Bluetooth, 6 Tasten, 300 Stunden Akku

Die G309 LIGHTSPEED kombiniert LIGHTSPEED- und Bluetooth-Konnektivität und wird von einer AA-Zelle mit Energie versorgt, die die Maus auf ein fahrbereites Gesamtgewicht von 86 Gramm bringt. Wer sich für den Betrieb der kabellosen Powerplay-Ladematte entscheidet, kommt um den Batteriewechsel herum und reduziert das Gesamtgewicht auf nur noch 68 Gramm.

Nach Angaben des Herstellers bietet die G309 LIGHTSPEED eine Betriebszeit von über 300 Stunden, wenn eine AA-Zelle zum Einsatz kommen. Bei Nutzung der Powerplay-Ladematte ist kein Akkuwechsel mehr nötig. Hier liefert das Mauspad selbst dann die zur Nutzung nötige Energie.

In Weiß oder Schwarz für 90 Euro

Im Lieferumfang der G309 LIGHTSPEED befinden sich ein LIGHTSPEED-Empfänger und ein Verlängerungskabel für den Empfänger. Die Maus selbst bietet sechs programmierbare Tasten an. Der LIGHTSPEED-Empfänger kann die Verbindung mit bis zu zwei LIGHTSPEED-Geräten herstellen, neben der G309 LIGHTSPEED könnte so etwa auch die G515 TKL-Tastatur mit dem Mac verbunden werden.

Logitechs G309 LIGHTSPEED ist ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß zum empfohlenen Verkaufspreis von 89,99 Euro erhältlich. Die Variante mit Powerplay-Ladematte wird für 192 Euro angeboten.