BetterTouchTool mit Schnellaktivierung des „Super Brightness Mode“

Ergänzend bringt BetterTouchTool mit der neuen Version auch verschiedene weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen. So lässt sich im integrierten Manager für die Zwischenablage nun permanent festlegen, dass Inhalte stets ohne jegliche Formatierungen eingesetzt werden. Zudem teilt der Entwickler mit, dass er bald schon mit einem größerem Update für seine Software am Start ist.

Diese Warnung klingt spätestens dann berechtigt, wenn man der Webseite des Entwicklers Dongsung Kim einen Besuch abstattet. Dieser zeigt unter dem Titel „ Wanna see a whiter white “ eine Eindrucksvolle Demonstration des Effekts und hat auch eine Erklärung parat. So trickst Kim die Apple-Bildschirme aus, in dem er versteckte HDR-Videos auf der Webseite platziert hat, die dafür sorgen, dass der Bildschirm in einen HDR-Modus wechselt und dann die extremen Kontraste erlaubt.

Auf den auf den neuen Modellen des MacBook Pro und auf Apples XDR Display verfügbaren „Super Brightness Mode“ haben schon Apps wie Lunar und Vivid aufmerksam gemacht. BetterTouchTool integriert die Option jetzt so, dass Nutzer auf einfache Weise zwischen der regulären Bildschirmhelligkeit und diesem Extrem-Modus hin und her wechseln können.

