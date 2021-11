Wartungs-Update: Apple stellt tvOS 15.1.1 zum Download bereit

Heute nun hat Apple das Wartungs-Update auf Version iOS 15.1.1 nachgelegt. Dieses sollte in wenigen Minuten auch als Drahtlos-Update über die Systemeinstellungen des Apple TV verteilt werden, sollte in Abhängigkeit von den gesetzten Systemeinstellungen aber auch ohne euer Zutun installiert werden.

tvOS 15 wurde am 20. September, also vor 41 Tagen veröffentlicht. Am 25. Oktober folgte dann tvOS 15.1. Seit dem vergangenen Mittwoch dreht zudem die erste Beta von tvOS 15.2 als Vorabversion ihre Runden in der Etwickler-Community.

