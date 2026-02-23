BetterAudio erweitert Audiosteuerung und startet iPhone-Remote

Die Menüleisten-App BetterAudio hat seit unserer letzten Vorstellung kurz vor Weihnachten zahlreiche neue Funktionen erhalten. Während sich die Anwendung bereits damals auf den schnellen Wechsel von Ein und Ausgabegeräten sowie eine zentrale Lautstärkeregelung konzentrierte, geht die aktuelle Version deutlich weiter.

Neu hinzugekommen ist unter anderem eine iPhone-App, mit der sich der Mac aus der Ferne steuern lässt.

iPhone als Fernbedienung für den Mac

Mit BetterAudio Remote steht nun eine begleitende iOS-App bereit, die automatisch eine Verbindung zum ausgewählten Mac herstellen kann. Nach dem Start zeigt sie eine Übersicht der aktuell wiedergegebenen Inhalte sowie der verbundenen Ein und Ausgabegeräte. Nutzer können die Wiedergabe steuern, die Lautstärke anpassen oder direkt das Ausgabegerät wechseln, ohne zum Rechner greifen zu müssen.

Die App merkt sich ausgewählte Macs und kann diese bei Bedarf auch wieder vergessen. Eine eigene Geräteansicht erlaubt den schnellen Wechsel zwischen Lautsprechern, Kopfhörern oder Audiointerfaces. Die Verbindung erfolgt lokal im Netzwerk, zusätzliche Konten sind nicht erforderlich.

Multi-Output, Kurzbefehle, Diktierfunktion

Auch auf dem Mac selbst wurde der Funktionsumfang deutlich erweitert. Die frühere Audio Sharing Funktion heißt nun Multi Output und unterstützt mehr als zwei Ausgabegeräte gleichzeitig. So lassen sich etwa Lautsprecher, Kopfhörer und ein Monitor parallel ansteuern. Zudem können Ein und Ausgabegeräte sortiert und bei Bedarf automatisch priorisiert werden.

Die bereits eingeführte, App-spezfische Lautstärkeregelung wurde ausgebaut. Für einzelne Anwendungen lassen sich nun Equalizer Einstellungen, Links Rechts Balance sowie Profile speichern. Zusätzlich stehen 37 Aktionen für Apples Kurzbefehle App zur Verfügung. Damit können Audiowechsel, Lautstärkeanpassungen oder die Aktivierung der Diktierfunktion automatisiert werden.

Im Bereich Diktat setzt BetterAudio auf lokal ausgeführte Sprachmodelle, darunter Whisper. Aufnahmen können vom Mikrofon, vom Systemton oder von beiden Quellen gleichzeitig erfolgen und später transkribiert werden. Die Verarbeitung bleibt laut Anbieter vollständig auf dem eigenen Mac.

Kostenlos oder mit Support-Lizenz

BetterAudio bleibt in einer kostenlosen Version erhältlich, die zentrale Funktionen wie Gerätewechsel, App-spezfische Lautstärkeregelung, Equalizer, Routing, Monitorsteuerung und die iPhone-Fernbedienung umfasst. Eine einmalige Support Lizenz für 9,99 Dollar schaltet zusätzliche Optionen frei. Dazu zählen Multi Output mit unbegrenzten Geräten, erweiterte Anzeigeeinstellungen, unbegrenzte Aufnahmen für die Diktierfunktion sowie weitergehende Anpassungen bei Tastenkürzeln und Lautstärketasten.