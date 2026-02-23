Nomad Tracking Card Pro und Air: „Wo ist?“ mit Akku im Kartenformat

Der Zubehörhersteller Nomad erweitert sein Sortiment um zwei neue Bluetooth Tracker im Kreditkartenformat. Die Modelle Tracking Card Pro und Tracking Card Air lassen sich in das Apple Find My Netzwerk einbinden.

Beide Varianten sind so konstruiert, dass sie in gängige Kartenfächer passen und klassische Schlüsselanhänger Tracker ersetzen können.

Laufzeit von bis zu 16 Monaten

Die Tracking Card Pro misst 85 mm × 54 mm und ist 2,5 mm dick. Damit entspricht sie in Länge und Breite einer Kreditkarte, trägt jedoch etwas stärker auf. Im Inneren arbeitet ein 350 mAh Akku, der laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 16 Monaten ermöglichen soll. Das Gehäuse besteht aus Polycarbonat und Aluminium. Die Konstruktion ist nach IPX7 gegen Wasser geschützt.

Die Tracking Card Air ist mit 1,7 mm deutlich dünner und kommt damit auf ungefähr die Stärke von zwei übereinanderliegenden Kreditkarten. Sie wiegt 12 Gramm und ist vor allem für sehr flache Geldbörsen gedacht. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu fünf Monaten angegeben. Auch hier setzt der Hersteller auf ein Polycarbonat Gehäuse mit IPX7 Zertifizierung.

Integration in Apples „Wo ist?“-Netzwerk

Beide Karten verbinden sich per Bluetooth mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Verlorene Gegenstände lassen sich dadurch über die „Wo ist?“ App auf iPhone, iPad oder Mac lokalisieren. Die Positionsbestimmung erfolgt, wie bei vergleichbaren Karten-Trackern auch, anonymisiert über andere Apple Geräte in der Nähe, die das Signal weiterleiten. Eine eigene Mobilfunkverbindung ist nicht erforderlich.

Geladen werden beide Modelle kabellos über Qi oder MagSafe kompatible Ladegeräte. Auf austauschbare Einwegbatterien verzichtet der Hersteller bewusst.

Die Tracking Card Pro ist ab sofort zu einem Preis von 44,95 Euro in Schwarz und Weiß erhältlich, unter anderem bei Amazon. Die Tracking Card Air soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen und wird mit 34,95 Euro angegeben. Die beiden Varianten unterscheiden sich damit vor allem in Materialwahl, Bauhöhe und Akkukapazität.

