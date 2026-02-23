OpenAI plant KI-Lautsprecher mit Kamera und Gesichtserkennung

OpenAI arbeitet offenbar an einer ganzen Gerätefamilie mit integrierten KI-Funktionen. Wie das Fachportal „The Information“ meldet, entwickeln mehr als 200 Mitarbeiter Hardwareprodukte. Darunter einen intelligenten Lautsprecher, eine vernetzte Lampe und perspektivisch auch eine KI-Brille. Der erste Marktstart ist demnach für Anfang 2027 vorgesehen.

OpenAi hatte das Startup „io Products“ des früheren Apple-Designers Jony Ive übernommen und dafür 6,5 Milliarden US-Dollar investiert. Ive arbeitet seitdem eng mit OpenAI-Chef Sam Altman zusammen. Die beiden verfolgend das Ziel, KI nicht nur als Software, sondern auch in Form physischer Produkte im Alltag zu verankern.

Kamera, Gesichtserkennung und Alltagsassistenz

Der geplante Lautsprecher soll mit einer integrierten Kamera ausgestattet sein. Diese erfasst Informationen über Nutzer und deren Umgebung. Geplant ist auch eine integrierte Gesichtserkennung. Das Gerät soll personalisierte Vorschläge machen und eigenständig Hinweise geben, etwa wenn am nächsten Morgen ein Termin ansteht.

Darüber hinaus soll der Lautsprecher Einkäufe ermöglichen und als sprachgesteuerter Assistent fungieren. Anders als klassische Smart-Speaker könnte das Gerät stärker kontextbezogen reagieren. Statt eines Displays steht die Interaktion über Sprache und Sensorik im Mittelpunkt.

Der Verkaufspreis soll zwischen 200 und 300 US-Dollar liegen, eine Auslieferung gilt jedoch frühestens für Februar 2027 als realistisch.

Lampe und KI-Brille ab 2028

Mit dem Vorstoß folgt OpenAI einem Trend. Auch Apple arbeitet an einem HomePod-Nachfolger mit Kamera und Lautsprecher, der Videoanrufe und die Steuerung von Smart-Home-Geräten ermöglichen soll.

Bei OpenAI befinden sich neben dem Lautsprecher auch eine smarte Lampe und eine KI-Brille in Prüfung. Diese Produkte dürften jedoch nicht vor 2028 serienreif sein. Dem Bericht zufolge liegt ein funktionsfähiger Prototyp bereits vor.