Erster Marktstart wohl Anfang 2027
OpenAI plant KI-Lautsprecher mit Kamera und Gesichtserkennung
OpenAI arbeitet offenbar an einer ganzen Gerätefamilie mit integrierten KI-Funktionen. Wie das Fachportal „The Information“ meldet, entwickeln mehr als 200 Mitarbeiter Hardwareprodukte. Darunter einen intelligenten Lautsprecher, eine vernetzte Lampe und perspektivisch auch eine KI-Brille. Der erste Marktstart ist demnach für Anfang 2027 vorgesehen.
OpenAi hatte das Startup „io Products“ des früheren Apple-Designers Jony Ive übernommen und dafür 6,5 Milliarden US-Dollar investiert. Ive arbeitet seitdem eng mit OpenAI-Chef Sam Altman zusammen. Die beiden verfolgend das Ziel, KI nicht nur als Software, sondern auch in Form physischer Produkte im Alltag zu verankern.
Kamera, Gesichtserkennung und Alltagsassistenz
Der geplante Lautsprecher soll mit einer integrierten Kamera ausgestattet sein. Diese erfasst Informationen über Nutzer und deren Umgebung. Geplant ist auch eine integrierte Gesichtserkennung. Das Gerät soll personalisierte Vorschläge machen und eigenständig Hinweise geben, etwa wenn am nächsten Morgen ein Termin ansteht.
Darüber hinaus soll der Lautsprecher Einkäufe ermöglichen und als sprachgesteuerter Assistent fungieren. Anders als klassische Smart-Speaker könnte das Gerät stärker kontextbezogen reagieren. Statt eines Displays steht die Interaktion über Sprache und Sensorik im Mittelpunkt.
Der Verkaufspreis soll zwischen 200 und 300 US-Dollar liegen, eine Auslieferung gilt jedoch frühestens für Februar 2027 als realistisch.
Lampe und KI-Brille ab 2028
Mit dem Vorstoß folgt OpenAI einem Trend. Auch Apple arbeitet an einem HomePod-Nachfolger mit Kamera und Lautsprecher, der Videoanrufe und die Steuerung von Smart-Home-Geräten ermöglichen soll.
Bei OpenAI befinden sich neben dem Lautsprecher auch eine smarte Lampe und eine KI-Brille in Prüfung. Diese Produkte dürften jedoch nicht vor 2028 serienreif sein. Dem Bericht zufolge liegt ein funktionsfähiger Prototyp bereits vor.
Ein (Alb)Traum!
Ja. Nicht!
Wer kann so eine Entwicklung noch toll finden?
:,D
Ich bin auf das Marketing gespannt.
Hahaha, wie schon vor mir nach der ersten PR-Nachricht vor einigen Monaten prognostiziert. Die Nachrichten werden immer unspektakulären. Alles nur heiße Luft!! Great-Man-Narrativ at its best.
Würde sowas von Apple kommen, würde es hier jeder feiern.
Tatsächlich würde ich das. Naja, vielmehr hätte ich das. Vor 4 Jahren. Doch jetzt? Jetzt scheint mir das Thema ausgelutscht zu sein und einfach zu spät zu erscheinen. Zumal ich dieser Firma gar nicht meine Daten anvertrauen möchte. Am liebsten gar keiner. Mit einer der Gründe wieso ich keine iCloud nutze, Kalender- und Kontaktdaten werden über mein NAS synchronisiert, Bilder/Videos ebenfalls. Bei Emails probiere ich gerade StartMail, Proton und Tuta Mail aus.
Welches Nas nutzt du
Mit Sicherheit nicht. Wenn so etwas Apple ankündigen würde, könntest du unter den ganzen „das bekommen die nie hin“, „wann wird Siri endlich klug?“, „apple und AI, vergiss es“ die 1% positiven Kommentare gar nicht finden.
Fast
Aber die Marke muss sich erstmal aufbauen
Wer will denn schon ne Lampe für 300€ kaufen von Open ai
Wenn ich meinen Eltern sage das ist ne bekannte Firma, sagen die, ne wer ist das, von denen kaufe ich doch sowas net und nicht zu dem Preis
Die werden es am Anfang noch schwer haben
Demnächst planen sie auch noch einen intelligenten Sessel und dann einen Bilderrahmen und in 2030 soll angeblich ein KI Teppich kommen
Wir sind höchst gespannt
Der Kaufpreis stimmt, Milliarden? Respekt.
Ob die Produkte Erfolg haben werden, wird sich zeigen – aber sicherlich haben die Jungs mehr frischen Wind in den Segeln als Apple zur Zeit ( ? ) … we will see.
Was soll das Bild eigentlich suggerieren? Ich bin immer bei Vater und Sohn :)