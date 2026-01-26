Satte 20 Neuheiten: Apple plant breite Produktoffensive für 2026

Seit Monaten kursieren Hinweise auf eine ungewöhnlich große Zahl neuer Apple-Produkte. Mehrere Gerätekategorien gelten als überfällig für Updates, andere werden schon länger als mögliche Neuzugänge gehandelt.

Für 2026 zeichnet sich nun ab, dass Apple sich auf den Marktstart zahlreicher Neuvorstellungen vorbereitet und nahezu das gesamte Portfolio auffrischt. Neben iPhone, iPad und Mac rücken dabei auch das Smart-Home-Segment und Zubehör wie AirTags wieder stärker in den Fokus.

iPhone, Apple Watch und Audio

Im wichtigen iPhone-Bereich wird eine gestaffelte Einführung gleich vier neuer Modelle erwartet. Den Anfang dürfte im Frühjahr ein aktualisiertes Einstiegsmodell machen.

iPhone 17e mit neuerem Chip und überarbeitetem Design. Erwartet im ersten Halbjahr.

iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max mit weiterentwickelter Kamera und neuem Mobilfunkmodem. Geplant für den Herbst.

Faltbares iPhone als neues Formfaktor-Experiment. Ebenfalls für den Herbst im Gespräch.

Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 mit aktualisierter Hardware. Erwartet im September.

AirPods Pro der dritten Generation mit zusätzlichen Sensoren. Einführung im Herbst wahrscheinlich.

Diese Geräte folgen weitgehend dem üblichen Veröffentlichungsrhythmus und dienen (mit wenigen Ausnahmen) vor allem der technischen Aktualisierung bestehender Linien.

Macs, iPads und neue Home-Produkte

Deutlich breiter fällt die Planung bei Macs, iPads und in Sachen Apple Home aus. Hier will Apple offenbar mehrere Generationen parallel erneuern.

iPad mit schnellerem A-Serie-Chip sowie iPad Air mit M4. Erwartet im Frühjahr.

iPad mini mit OLED-Display, möglich im Herbst.

MacBook Air mit M5 und MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max im Laufe des Jahres.

MacBook Pro mit grundlegend neuem Design und M6-Chips gegen Jahresende.

Günstigeres MacBook mit iPhone-Chip als neues Einstiegsmodell. Erwartet im ersten Halbjahr.

Mac mini und Mac Studio mit M5-Varianten. Vermutet für Sommer oder Herbst.

Neue externe Displays inklusive eines aktualisierten Studio Displays. Zeitpunkt unklar.

Seit längerem spekuliert wird zudem über eine neue Smart-Home-Zentrale mit Touchscreen, die als Steuerzentrale für vernetzte Geräte dienen soll. Ergänzt werden könnte sie durch eine Apple-eigene Sicherheitskamera, eine Video-Türklingel sowie eine neue AirTag-Generation mit größerer Reichweite.

Diese Produkte werden sowohl für das erste Halbjahr als auch für einen späteren Herbsttermin gehandelt. Insgesamt deutet vieles darauf hin, dass Apple 2026 nutzt, um bestehende Produktfamilien geschlossen zu aktualisieren und gleichzeitig neue Schwerpunkte im Smart-Home-Bereich zu setzen.