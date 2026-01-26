Macs, iPads und neue Home-Produkte
Satte 20 Neuheiten: Apple plant breite Produktoffensive für 2026
Seit Monaten kursieren Hinweise auf eine ungewöhnlich große Zahl neuer Apple-Produkte. Mehrere Gerätekategorien gelten als überfällig für Updates, andere werden schon länger als mögliche Neuzugänge gehandelt.
Für 2026 zeichnet sich nun ab, dass Apple sich auf den Marktstart zahlreicher Neuvorstellungen vorbereitet und nahezu das gesamte Portfolio auffrischt. Neben iPhone, iPad und Mac rücken dabei auch das Smart-Home-Segment und Zubehör wie AirTags wieder stärker in den Fokus.
iPhone, Apple Watch und Audio
Im wichtigen iPhone-Bereich wird eine gestaffelte Einführung gleich vier neuer Modelle erwartet. Den Anfang dürfte im Frühjahr ein aktualisiertes Einstiegsmodell machen.
- iPhone 17e mit neuerem Chip und überarbeitetem Design. Erwartet im ersten Halbjahr.
- iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max mit weiterentwickelter Kamera und neuem Mobilfunkmodem. Geplant für den Herbst.
- Faltbares iPhone als neues Formfaktor-Experiment. Ebenfalls für den Herbst im Gespräch.
- Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 mit aktualisierter Hardware. Erwartet im September.
- AirPods Pro der dritten Generation mit zusätzlichen Sensoren. Einführung im Herbst wahrscheinlich.
Diese Geräte folgen weitgehend dem üblichen Veröffentlichungsrhythmus und dienen (mit wenigen Ausnahmen) vor allem der technischen Aktualisierung bestehender Linien.
Schaubilder in sozialen Netzten versuchen Überblick zu schaffen
Deutlich breiter fällt die Planung bei Macs, iPads und in Sachen Apple Home aus. Hier will Apple offenbar mehrere Generationen parallel erneuern.
- iPad mit schnellerem A-Serie-Chip sowie iPad Air mit M4. Erwartet im Frühjahr.
- iPad mini mit OLED-Display, möglich im Herbst.
- MacBook Air mit M5 und MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max im Laufe des Jahres.
- MacBook Pro mit grundlegend neuem Design und M6-Chips gegen Jahresende.
- Günstigeres MacBook mit iPhone-Chip als neues Einstiegsmodell. Erwartet im ersten Halbjahr.
- Mac mini und Mac Studio mit M5-Varianten. Vermutet für Sommer oder Herbst.
- Neue externe Displays inklusive eines aktualisierten Studio Displays. Zeitpunkt unklar.
Seit längerem spekuliert wird zudem über eine neue Smart-Home-Zentrale mit Touchscreen, die als Steuerzentrale für vernetzte Geräte dienen soll. Ergänzt werden könnte sie durch eine Apple-eigene Sicherheitskamera, eine Video-Türklingel sowie eine neue AirTag-Generation mit größerer Reichweite.
Diese Produkte werden sowohl für das erste Halbjahr als auch für einen späteren Herbsttermin gehandelt. Insgesamt deutet vieles darauf hin, dass Apple 2026 nutzt, um bestehende Produktfamilien geschlossen zu aktualisieren und gleichzeitig neue Schwerpunkte im Smart-Home-Bereich zu setzen.
AirPods Pro 3 ?? Warum listet ihr die immer wieder bei den Rumors auf ?
Wahrscheinlich weil das der einzige Release ist, der sicher ist ;)
Aber die gibts doch seit letztem September schon….?
Wo liest du Pro 3?
Im Text bzw. Im Bild ist klar „Pro 4“ geschrieben.
„AirPods Pro der dritten Generation“ = AirPods Pro 3
Es werden die „AirPods Pro 3 MIT SENSOREN“ das wird eine zweite Variante zu den jetzt erhältlichen Gen 3.
Die 4 Pro kommen nächstes Jahr.
LuKI: hast Du eine Idee was die neuen Sensoren dann können oder wo der Vorteil liegen könnte?
Danke!
Was ist mit dem Apple TV, das doch angeblich Ende 2025 erscheinen sollte?
+1
Steht im Screenshot mit early 26
Keine Ahnung, wie lange ich mir das BlaBla über ein neues AppleTV schon anhöre!?
Bild nicht genau angeschaut?
Klasse ist das Apple Handtuch (iTowel) aus dem ersten Bild! Das gefällt mir und ist bestimmt top beim Sport (Sport Edition) oder beim Abwasch in der Küche (Kitchen Edition Ultra) :)
iBlanket 26: 500 €, ansonsten identische Pro Edition mit Hermes-Label 2500 €
Na ja, aber was das auf dunklen Glasflächen für Schlieren zieht, sieht man ja auf dem Bild ganz oben.
Oder ist das das neue Physical Liquid Design?
Von allem eine light, normal und pro Version, mit minimalen Abweichungen
Ich bin gespannt ob sich der Zulieferer Luxshare, mit der Hackergruppe, die behaupten über 1TB vertrauliche Appledaten abgegriffen haben, einigt, oder ob da bald die echten Pläne zu neuen Geräten geleaked werden.
Und dann bringt Apple das iPhone 18 im Frühjahr und Apple TV im Herbst. Nur um die Hacker zu ärgern :-D
Bei der Immensen Innovation könnten die jedes Monat eins rausbringen, warum 1 Jahr warten
Der „Apple Home Hub“ sieht aus wie ein beschnittener G4 iMac ;-)
iPad mini mit oled wäre träumchen. :-)
Wichtiger wäre mir mit FaceID.
Da bevorzuge ich persönlich doch eher Touch ID. Gerne beides damit allen Ansprüchen genüge getan wird.
Ich bin sehr gespannt auf den Preis vom Foldable. Sicherlich wird der Preis bei 2.000€ aufwärts sein.
Bock hätte ich tatsächlich drauf :)
Wenn man schaut, wo so ein Pro Max preislich liegt, sind 2.000EUR oder halt 1.999EUR wohl die Untergrenze.
Da kann man wieder ordentlich Geld ausgeben:D
Ich glaube „Apple plant“ ist inzwischen eher ein „Apple würde gern“ oder „Apple wünscht sich“
„Apple plant breite Produktoffensive für 2026“
Das stimmt doch gar nicht! Das sind doch nur Gerüchte. Es muß also heißen:
„Apple soll eine breite Produktoffensive für 2026 planen“
Wenn. Der große Wurf kommt, glaube ich eher ans Jubeljahr des IPhones und das müsste, wenn ich mich nicht irre dann 2027 sein. Korrigiert mich falls ich damit falsch liege.
Ich brauche dringend ein iPad Pro mit M5, meine lahme M3 Gurke bringts nicht mehr.;-)
Ipad pro M5 wurd doch schon letztes jahr released ^^
Ich bin von der Leistung meines M1 iPad Pro echt noch überzeugt, aber mir sind die 12,9″ mittlerweile zu groß. Nachdem auch das 11″ mittlerweile die hochwertigen Displays bekommen hat, wird das nächste wieder eine Nummer kleiner werden. Wenn das M6 mit OLED käme, könnte ich durchaus schwach werden.
Ultra 4 passt und war auch erwartet. Die alte AW muss in Rente :)
Same
Die Hardware macht nur Sinn wenn die Software diese nutzt.
Apple sollte sich mal anschauen was man mit Home Assistant alles selber konfigurieren kann.
Seid IKEA die neuen Matter Geräte verkauft, mach es doch kein Sinn mehr in den Apple Home Standard zu investieren.
Der „Apple Home Standart“ ist Matter… also…?
iMac 27+ ?
Na dann warte ich doch auf das iPad A19 und schiesse das A16 günstiger.
Mein iPad 7 neigt seit einiger Zeit zu Abstürzen.
„Produktoffensive“……das sind die gleichen Produkte wie jedes Jahr. Neue Chips drin, die Kanten runder oder eckiger – fertig.
Nur diese „Home Display“ und das Fold wären neu.
Bei allen anderen Produkten ist quasi sicher das ein Aufguss kommt.
Dacht ich mir auch. Außer dem Homeassistant ist doch keine einzige Neuentwicklung dabei. ifun benutzt zunehmend clickbait, das nervt.
Airpods Pro 3 mit mehr Sensoren wahrscheinlich? Halte ich für höchst unwahrscheinlich! Der Produktlebenszyklus von 2 auf 3 war extrem lange, 2 oder 3 Jahre. Wenn, dann heißen sie Airpods Pro 4, und mit denen rechne ich nicht vor 2028.
iPhoto nicht vergessen.
Die heiß ersehnte Photokamera mit Telefonfunktion, Internet und Apps.
Mmm, also doch noch warten, bevor ich mir einen neuen HomePod (mini) kaufe …