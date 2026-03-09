ifun.de — Apple News seit 2001. 45 864 Artikel

Marktstart zum Einführungspreis

Bluetti Elite 300: Bislang kleinste Powerstation mit 3 kWh Kapazität
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Bluetti hat mit dem Modell Elite 300 eine für ihre Leistung ungewöhnlich kompakte Powerstation im Programm. Laut Hersteller handelt es sich dabei um die derzeit kleinste Powerstation mit einer Kapazität von 3 kWh. Damit soll sich das Gerät nicht nur als portable Stromreserve für Haus und Garten, sondern ganz besonders auch als mobile Stromversorgung für Campingfahrzeuge eignen.

Die Elite 300 ist 36 × 30 × 30 Zentimeter groß, was sonst eher bei Geräten mit geringerer Kapazität üblich ist. Lediglich das Gewicht von 26 Kilogramm deutet auf die größere Kapazität des Stromspeichers hin.

Bluetti Elite 300 Kompakt

2400 Watt Dauerleistung

Angeschlossene Geräte können mit einer Dauerleistung von 2400 Watt versorgt werden.. Für Geräte mit kurzfristig höherem Energiebedarf verfügt die Powerstation über einen speziellen Modus, der laut Hersteller Spitzenleistungen von bis zu 4.800 Watt unterstützt.

Für den Anschluss von Geräten stehen neben zwei klassischen Steckdosen jeweils zwei Buchsen für USB-C und USB-A, eine 12-Volt-Autosteckdose und ein 12-Volt-Anschluss im Format XT60 zur Verfügung.

Bluetti Elite 300 Features

Aufladen lässt sich der integrierte Akku sowohl schnell über das Stromnetz als auch mithilfe von Solarmodulen oder durch den Anschluss an eine Autosteckdose, das benötigte Adapterkabel muss jedoch separat erworben werden.

Auch als Notstromlösung nutzbar

Ergänzend zur allgemeinen Verwendung als Powerstation kann man die Bluetti Elite 300 auch als Notstromlösung verwenden. Bei einem Stromausfall kann die Batterie innerhalb von zehn Millisekunden automatisch einspringen und die Versorgung angeschlossener Geräte übernehmen.

Bluetti Elite 300 Wasserkocher

Wie andere Powerstations des Herstellers lässt sich auch die Elite 300 per App steuern und überwachen. Die Verbindung ist hier direkt per Bluetooth oder über das Internet möglich.

Einführungspreis zum Marktstart

Offiziell ist die Bluetti Elite 300 mit einem Preisschild in Höhe von 2.199 Euro versehen. Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Einführungsaktion kann man die neue Powerstation zum Preis von 1.499 Euro vorbestellen.

Produkthinweis
BLUETTI Elite 300 Tragbare Powerstation (2026 Neu), 3014,4 Wh LiFePO4 Batterie Backup mit 2400W AC Ausgängen (4800W... Einführungspreis
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
09. März 2026 um 15:10 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45864 Artikel in den vergangenen 8903 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven