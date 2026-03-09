Bluetti hat mit dem Modell Elite 300 eine für ihre Leistung ungewöhnlich kompakte Powerstation im Programm. Laut Hersteller handelt es sich dabei um die derzeit kleinste Powerstation mit einer Kapazität von 3 kWh. Damit soll sich das Gerät nicht nur als portable Stromreserve für Haus und Garten, sondern ganz besonders auch als mobile Stromversorgung für Campingfahrzeuge eignen.

Die Elite 300 ist 36 × 30 × 30 Zentimeter groß, was sonst eher bei Geräten mit geringerer Kapazität üblich ist. Lediglich das Gewicht von 26 Kilogramm deutet auf die größere Kapazität des Stromspeichers hin.

2400 Watt Dauerleistung

Angeschlossene Geräte können mit einer Dauerleistung von 2400 Watt versorgt werden.. Für Geräte mit kurzfristig höherem Energiebedarf verfügt die Powerstation über einen speziellen Modus, der laut Hersteller Spitzenleistungen von bis zu 4.800 Watt unterstützt.

Für den Anschluss von Geräten stehen neben zwei klassischen Steckdosen jeweils zwei Buchsen für USB-C und USB-A, eine 12-Volt-Autosteckdose und ein 12-Volt-Anschluss im Format XT60 zur Verfügung.

Aufladen lässt sich der integrierte Akku sowohl schnell über das Stromnetz als auch mithilfe von Solarmodulen oder durch den Anschluss an eine Autosteckdose, das benötigte Adapterkabel muss jedoch separat erworben werden.

Auch als Notstromlösung nutzbar

Ergänzend zur allgemeinen Verwendung als Powerstation kann man die Bluetti Elite 300 auch als Notstromlösung verwenden. Bei einem Stromausfall kann die Batterie innerhalb von zehn Millisekunden automatisch einspringen und die Versorgung angeschlossener Geräte übernehmen.

Wie andere Powerstations des Herstellers lässt sich auch die Elite 300 per App steuern und überwachen. Die Verbindung ist hier direkt per Bluetooth oder über das Internet möglich.

Einführungspreis zum Marktstart

Offiziell ist die Bluetti Elite 300 mit einem Preisschild in Höhe von 2.199 Euro versehen. Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Einführungsaktion kann man die neue Powerstation zum Preis von 1.499 Euro vorbestellen.