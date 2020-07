In sehr ernsten Graustufen Behind The Mac: Apple veröffentlicht zwei neue Videos

Artikel auf Facebook teilen. Artikel auf Twitter teilen. Zwei Wochen nach der letzten Clip-Veröffentlichung aus der „Behind The Mac“-Reihe – eine Werbevideo-Strecke, mit der Apple zu gleichen Teilen das unternehmerische Selbstverständnis als auch die (gewünschte) Zielgruppe abbildet – hat Cupertino zwei weitere Videos veröffentlicht. Diesmal mit den Marken-Botschaftern James Blake und Tyler Mitchell. Während der eine seinen Mac nutzt, um einen neuen Song in den eigenen vier Wänden zu produzieren, setzt der andere seinen Mac ein, um eine Reihe von Porträt-Aufnahmen in den Kasten zu bringen. Die beiden Pseudo-Dokumentationen sind an sich ganz nett anzuschauen, für unseren Geschmack aber etwas zu schwer, zu monochrom, zu ernst und zu pathetisch. Die Videos scheinen zu vergessen, dass auch die Arbeit am Mac Spaß machen kann. Tyler Mitchell — Porträts im Schlafzimmer James Blake — Ein neuer Song von zuhause