„Behind the Mac“: James Blake als Apple-Botschafter

In einem neuen Apple-Video aus der Reihe „Behind the Mac“ macht James Blake Werbung für sein Apple-Notebook. Der lediglich 38 Sekunden lange Clip begleitet den britischen Musikern bei der Song-Produktion in Corona-Zeiten – also größtenteils zuhause und unterstützt durch Apples Audio-Software Logic Pro X.

Der Gewinner des GRAMMY-Awards James Blake nimmt uns mit in sein Heimstudio, während er am Mac arbeitet, um seinem neuesten Song „Are you even real“ den letzten Schliff zu geben. Bearbeitung, Looping, Pitching und das Layering des Tracks erledigt er in Logic Pro X auf seinem MacBook.

Der neue Song von Blake ist von heute an käuflich und auch bei den meisten Musikdiensten erhältlich.