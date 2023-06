BatFi: Kostenlose App optimiert Akku-Nutzung mobiler Macs

Die Mac-Applikation AlDente kennt ihr bereits. Der Menüleisten-Download richtet sich an Mac-Anwender die sich nicht auf Apples Ladelogik verlassen wollen, sondern gerne selbst Hand anlegen und genau konfigurieren möchten wie das eigene MacBook aufgeladen werden soll.

Die Menüleisten-App AlDente

80% für beste Akkugesundheit

Bekanntlich leben Lithium-Ionen-Akkus länger (und altern schonender), wenn diese nicht stets auf 100 Prozent ihrer Kapazität geladen werden, sondern in Arbeitspausen bei etwa 80 Prozent Kapazität verharren.

Da Apples Betriebssystem jedoch keine Ahnung von eurem Tagesablauf hat und nicht weißt, ob die kommenden zwei Wochen regungslos am Netzteil verbracht werden oder schon in 30 Minuten Richtung Flugzeug aufgebrochen werden muss (und der Akku dann so voll wie möglich sein sollte), trifft macOS nicht immer den optimalen Kompromiss zwischen vollem Akku und bestmöglicher Akkugesundheit. Mit AlDente lassen sich hier Ladelimits setzen.

BatFi als Gratis-Alternative

Konkurrenz bekommt AlDente jetzt von BatFi. Die ausschließlich für den Einsatz auf Macs mit Apple-Prozessoren optimierte Anwendung sorgt sich ebenfalls um die schonende Ladung des eigenen MacBooks und bietet die Vollaufladung jederzeit per Mausklick in der Menüleiste an.

Zudem bietet der nur fünf Megabyte kleine Download die Möglichkeit Standard-Konfigurationen zu setzen und informiert über geschätzte Restzeit, Ladezyklen und Akku-Temperatur.

Die Anwendung lässt sich von Privatnutzern komplett kostenlos einsetzen. Dafür muss auf der Webseite der Anbieter lediglich eine 0 in das „Bezahl was du willst“-Feld eingetragen werden. Für Geschäftskunden empfehlen die Entwickler eine freiwillige Zahlung von 12 US-Dollar. Bei Gefallen dürft ihr der App natürlich jederzeit eine Zahlung in selbst gewählter Höhe zukommen lassen.