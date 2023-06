ProtonPass: Neuer, kostenloser Passwort-Manager startet

Der in der Schweiz ansässige Dienste-Anbieter Proton ist vor allem durch sein Ende-zu-Ende-verschlüsselten E-Mail-Dienst ProtonMail bekannt. Mit Proton Pass bietet der Technologiekonzern nun auch einen umfangreichen Passwort-Manager mit mobilen Applikationen und zahlreichen Browser-Erweiterungen an, der sich (ohne wirklich relevante Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen) auch komplett kostenlos nutzen lässt.

Das neue Angebot, das neben dem E-Mail-Dienst ProtonMail auch den ProtonCalender die von Proton angebotene Netzwerktunnel ProtonVPN und den Cloud-Speicher-Dienst ProtonDrive ergänzt, lässt sich als ProtonPass Free mit unbegrenzt vielen Login-Informationen auf beliebig vielen Endgeräten einsetzen und bietet Anwendern auch ohne Bezahlung ganze zehn E-Mail-Weiterleitungen an, mit denen sich eigene E-Mail-Adressen verbergen lassen.

Plus-Variante mit 2-Faktor-Management

Aber natürlich stehen auch kostenpflichtige Varianten des Passwort-Managers bereit. ProtonPass Plus wird momentan für eine Monatsgebühr von einem Euro angeboten und integriert zusätzlich ein Zwei-Faktor-Management und hebt die Beschränkung der E-Mail-Aliasse auf. Auch soll zeitnah eine Funktion folgen, die Kreditkartenformulare im Netz automatisch ausfüllt.

ProtonPass Plus für 12 Euro im Jahr

ProtonPass Plus soll langfristig für 4,99 Euro monatlich angeboten werden. Neukunden die eine Jahresabrechnung wählen, können sich aktuell jedoch den Zugang für einen Euro pro Monat sichern. Wichtig zu wissen: Bei dem Rabatt handelt es sich um einen auch in Zukunft gültigen Nachlass. Die nächste Abbuchung in einem Jahr behält den vergünstigten Preis also bei.

Darüber hinaus ist der neue ProtonPass nun auch Teil von Proton Unlimited, der monatlich zehn Euro teuren All-in-One-Flatrate, die den Zugriff auf alle von Proton angebotenen Dienste im Paket ermöglicht. Hintergründe zum neuen Angebot haben die Macher im Proton-Hausblog veröffentlicht.