Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im Juli 2023

Amazon hat die für den kommenden Monat angesetzten Neuerscheinungen im Bereich der über Prime Video verfügbaren Filme und Serien bekanntgegeben. Insgesamt wird das im Rahmen des Abonnements verfügbare Angebot um sechs neue Serienstaffeln und 32 neue Filme erweitert.

Über das Film- und Serienprogramm hinaus wird Amazon auch in der kommenden Saison wieder das jeweilige Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag ohne zusätzliche Kosten für Prime-Abonnenten übertragen und im Anschluss eine Zusammenfassung der Highlights aller anderen Begegnungen des Spieltags bieten.

Los Incinados

Exklusiv ab 7. Juli 2023

Bogotá im Jahr 2031 sieht Bogotá im Jahr 2022 sehr ähnlich – dieselben Straßen, dieselben Gebäude, dieselben Menschen. Doch mittlerweile ist sauberes Wasser rationiert, Stromausfälle kommen häufiger vor und der Kampf um die Macht über die Stadt hat neue Höhen erreicht. Vor diesem Hintergrund sind wir fasziniert von unserem Hauptprotagonisten Frank Molina (Andrés Parra) und seiner Untersuchung eines Mordes, die eine größere und völlig unerwartete Verschwörung aufdeckt, die die ganze Stadt betrifft. Inmitten des Chaos einer labyrinthartigen, tropisch-gotischen Stadt konfrontiert Frank Molina, ein unruhiger Kriminalreporter, mit mächtigen und obskuren Mächten, die in den verborgensten Schichten der Bogotá-Gesellschaft leben, als eine alte Informantin ermordet wird – einen Tag, nachdem sie Kontakt aufgenommen hat an Frank um Hilfe. Seine Untersuchung des Mordes enthüllt ein viel größeres Geheimnis, das eine verbotene Liebesgeschichte, politische Korruption, Massaker im Mondlicht und im Wasser beinhaltet. Um das Rätsel zu lösen, muss Frank jedoch zunächst den Weg aus dem schwierigsten Labyrinth von allen finden: seinem eigenen Verstand. Aber ist er nur eine Schachfigur in einem größeren Plan?

The Horror of Dolores Roach

Staffel 1 – Exklusiv ab 7. Juli 2023

The Horror of Dolores Roach, basierend auf der gleichnamigen erfolgreichen Spotify-Podcast-Serie, ist eine zeitgenössische, von Sweeney Todd inspirierte urbane Legende über Liebe, Verrat, Gras, Kannibalismus und das Überleben des Stärkeren. Dolores Roach (Justina Machado) wird nach 16 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und kehrt in das gentrifizierte Washington Heights zurück. Sie trifft sich wieder mit einem alten Kifferfreund, Luis (Alejandro Hernandez), der sie als Masseurin im Keller seines Empanada-Ladens leben und arbeiten lässt. Als das Versprechen ihrer neu gewonnenen Stabilität schnell in Gefahr gerät, wird „Magic Hands“ Dolores zu schockierenden Extremen getrieben, um zu überleben.

Der Sommer, als ich schön wurde

Staffel 2 – Exklusiv ab 14. Juli 2023

Früher hat Belly (Lola Tung) die Tage gezählt, bis sie nach Cousins Beach zurückkehren konnte, aber seit Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah (Gavin Casalegno) um ihr Herz kämpfen und Susannahs (Rachel Blanchard) Krebs zurückgekehrt ist, fürchtet sie, dass der Sommer nie wieder so sein wird wie früher. Als auch noch ein unerwarteter Besucher die Zukunft von Susannahs geliebtem Haus bedroht, braucht Belly die Hilfe aller ihrer Vertrauten und muss sich ein für alle Mal entscheiden, für wen ihr Herz schlägt.

Good Omens

Staffel 2 – Exklusiv ab 28. Juli

Good Omens 2 basiert ursprünglich auf dem internationalen Bestsellerroman von Terry Pratchett und Neil Gaiman und erkundet Handlungsstränge, die über das ursprüngliche Quellenmaterial hinausgehen, um die unbeschreibliche Freundschaft zwischen Aziraphale (Michael Sheen), einem pingeligen Engel und Händler seltener Bücher, und dem Fasten zu beleuchten -lebender Dämon Crowley (David Tennant). Nachdem die Apokalypse von Anfang an auf der Erde vereitelt wurde, kehren die beiden zu einem entspannten Leben unter Sterblichen im Londoner Stadtteil Soho zurück. Bis der Erzengel Gabriel (Jon Hamm) unerwartet an der Tür von Aziraphales Buchladen auftaucht, ohne sich daran zu erinnern, wer er ist oder wie er dorthin gelangt ist. Während Crowley misstrauisch ist, warum der Erzengel in die Buchhandlung gekommen ist, möchte Aziraphale unbedingt das Geheimnis hinter Gabriels Zustand lösen. Das Verstecken des Erzengels vor dem Himmel und der Hölle bringt ihr Leben jedoch schnell auf unvorhergesehene Weise durcheinander. Um dieses Rätsel zu lösen und dabei Himmel und Hölle zu vereiteln, braucht das Duo mehr als nur ein Wunder; Sie müssen sich wieder aufeinander verlassen.

Alle neuen Serien und Staffeln auf Prime Video:

Alle neuen Filme auf Prime Video: