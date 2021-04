Audioschnitt: Pompom für Mac hilft bei der Podcast-Produktion

Solltet ihr hin und wieder mit Audioinhalten zu tun haben, die geschnitten und arrangiert werden wollen, dann behaltet die frisch in den App Store gestartete Applikation Pompom im Blick. Die Mac-Anwendung bietet euch einen kostenfreien Mehrspur-Editor für Audio-Inhalte, der zwar über deutlich weniger Werkzeuge als der Open-Source-Platzhirsch Audacity verfügt, dafür aber auch einen Zacken einfacher zu bedienen ist.

Lokale Texterkennung: Pompom verspricht Transkription im Hintergrund

Pompom will vor allem Podcast-Machern helfen ihre Aufnahmen zu kombinieren. Diese lassen sich per Drag-and-Drop an Pompom übergeben und untereinander so arrangieren, wie es das geführte Interview oder das mehrstimmige Gespräch im Nachgang verlangt.

Stille Momente können automatisch aufgespürt werden. Mit Command+Y lässt sich die aktive Audiospur am Cursor trennen. So freigestellte Bereiche können dann in der Lautstärke angepasst oder direkt stummgeschaltet werden.

Transkription bislang nur in Englisch

Herzstück der Pompom-Applikation ist die von der App angebotene Audio-Transkription, die Aufnahmen automatisch verschriftlicht und so die Textsuche in euren Audiospuren ermöglicht. Diese bietet sich in der App in zwei Geschmacksrichtungen an. Zum einen nutzt Pompom die lokale, von Apple bereitgestellte Audio-Transkription, zum anderen bieten die Macher eine schnellere Transkription auf ihren Servern an, die allerdings bezahlt werden muss.

Hier verlangen die Macher der ansonsten kostenfrei nutzbaren Applikation $2 für zwei Stunden Transkriptions-Guthaben. Dieses lässt sich aktuell jedoch ausschließlich auf Englische Texte anwenden. Die lokale Variante über Apples Audio-Transkription wollte in unseren ersten Gehversuchen mit dem 20 MB kleinen Download noch nicht funktionieren.



Womit wir zu der eingangs ausgesprochenen Empfehlung zurückkehren. Pompom gilt es im Blick zu behalten. Noch steckt die App in den Kinderschuhen, langfristig könnte hier jedoch ein kraftvolles Schnittwerkzeug mit lokaler Text-Transkription heranwachsen.