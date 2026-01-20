Kodak Charmera: Die Retro-Digicam am Schlüsselanhänger kostet 42 Euro

Mit der Charmera hat Kodak eine besonders kompakte Digitalkamera auf den Markt gebracht, die sich direkt am Schlüsselbund oder am Rucksack befestigen lässt. Das Modell richtet sich nicht an klassische Kodak-Kunden, sondern an Nutzer, die spontane Aufnahmen und einen bewusst einfachen Umgang mit der Kamera suchen.

Die Charmera orientiert sich gestalterisch an frühen Kodak-Produkten aus den 1980er Jahren und verbindet diesen Ansatz mit aktueller Digitaltechnik in sehr reduziertem Umfang.

Einfache Technik für spontane Aufnahmen

Die Kamera wiegt rund 30 Gramm und misst knapp sechs Zentimeter in der Länge. Trotz der geringen Abmessungen verfügt sie über ein kleines rückseitiges Display sowie ein optisches Sichtfenster, das bei direkter Sonneneinstrahlung das Ausrichten erleichtern soll. Der verbaute Bildsensor löst mit 1,6 Megapixeln auf, Videos werden in einer Auflösung von 1440 × 1080 Pixeln mit 30 Bildern pro Sekunde gespeichert. Diese technischen Eckdaten liegen deutlich unter dem Niveau aktueller Smartphones und sind bewusst so gewählt.

Die Charmera speichert Fotos und Videos im JPEG- beziehungsweise Videoformat auf einer microSD-Karte, die separat erworben werden muss. Über einen USB-C-Anschluss lassen sich die Daten anschließend auf Computer oder Mobilgeräte übertragen, zugleich dient dieser Anschluss zum Laden des integrierten Akkus. Zusätzliche Bearbeitungsschritte sind nicht vorgesehen, stattdessen lassen sich Rahmen, Filter und ein optionaler Datumsstempel direkt bei der Aufnahme aktivieren.

Ein zentrales Element des Produkts ist das Vertriebskonzept. Die Kamera wird ausschließlich in sogenannten Blindboxen verkauft. Käufer erfahren erst nach dem Öffnen, welches von insgesamt sieben Designs enthalten ist. Neben mehreren farbigen Varianten existiert eine seltene Ausführung mit transparentem Gehäuse, die laut Anbieter nur mit geringer Wahrscheinlichkeit in den Boxen enthalten ist. Komplettsets ohne doppelte Designs werden ebenfalls angeboten.

Die Charmera wird auf amazon.de für 42 Euro angeboten, das Komplettset ist für 250 Euro zu haben.

