DSL-Abschaltung: Bundesnetzagentur legt Fahrplan vor

Die Bundesnetzagentur hat ihr Regulierungskonzept für den Übergang von Kupfer- zu Glasfasernetzen veröffentlicht. Dieses skizziert einen geordneten Wechsel, der Wettbewerb sichert und den Ausbau moderner Netze beschleunigt. Kupfernetze sollen erst dann abgeschaltet werden, wenn nahezu flächendeckend Glasfaser verfügbar ist und mehrere Anbieter ihre Dienste auf den neuen Netzen anbieten können.

Entscheidend ist dabei nicht, welcher Netzbetreiber die Glasfaser verlegt hat. Verbraucher sollen frühzeitig informiert werden und auch nach dem Wechsel zwischen Tarifen und Anbietern wählen können.

Klare Voraussetzungen für die Migration

Nach dem Konzept soll ein gesetzlich geregeltes Verfahren festlegen, wann die Abschaltung von Kupfernetzen eingeleitet werden darf. Als Mindestvoraussetzung nennt die Behörde eine Glasfaseranbindung bis in die Wohnung für mindestens 80 Prozent der Haushalte und Unternehmen in einem Gebiet. Zum Zeitpunkt der tatsächlichen Abschaltung soll grundsätzlich eine flächendeckende Versorgung erreicht sein. Zusätzlich müssen geeignete Vorleistungsangebote bestehen. Das bedeutet, dass Drittanbieter Zugang zu den Glasfasernetzen erhalten. Dieser sogenannte Open Access soll technisch, organisatorisch und preislich nach einheitlichen Prinzipien erfolgen, um fairen Wettbewerb zu ermöglichen.

Ein weiterer Punkt betrifft die Planungssicherheit. Die Vermarktung kupferbasierter Tarife soll spätestens 24 Monate vor der Abschaltung enden. Mindestens zwölf Monate davor ist eine formale Anzeige der Abschaltung vorgesehen. Damitsollen Anbieter und Kunden ausreichend Zeit für den Wechsel erhalten.

Zeitplan und rechtlicher Rahmen

Über einzelne Regionen hinaus strebt die Bundesnetzagentur einen bundesweiten Migrationsplan an. Dieser soll den Start des ersten Umstellungsprozesses, das geplante Ende der letzten Abschaltung sowie zentrale Meilensteine enthalten. Nach Einschätzung der Behörde ist dafür eine Anpassung des Rechtsrahmens nötig.

Der Gesetzgeber soll zunächst zusätzliche Instrumente schaffen, um die Migration verbindlich zu steuern. Hintergrund ist die wirtschaftliche Logik des Ausbaus. Investitionen in Glasfaser rechnen sich nur dann, wenn das alte Kupfernetz nicht dauerhaft parallel als Konkurrenz bestehen bleibt.

Marktteilnehmer und Verbände können bis Mitte März Stellung zu den jetzt veröffentlichten Plänen nehmen.