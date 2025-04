Badgeify für den Mac: Benachrichtigungen auch ohne Dock sichtbar

Mit Badgeify steht Mac-Nutzern eine neue Desktop-Anwendung zur Verfügung, die es ermöglichen soll, Benachrichtigungen unterschiedlichster Anwendungen direkt in der Mac-Menüleiste anzuzeigen. Nach Angaben des Anbieters soll die App dabei helfen, den Überblick über ungelesene Nachrichten zu behalten, auch wenn das Dock ausgeblendet ist oder sich der Nutzer im Vollbildmodus befindet.

Nach Angaben des Entwicklers lassen sich mit Badgeify nicht nur systemeigene Programme wie Mail oder Nachrichten, sondern auch Drittanbieter-Apps wie Slack oder Microsoft Teams in die Menüleiste einbinden. Statt über das Dock oder die Mitteilungszentrale zu navigieren, könnten Nutzer so schnell erkennen, ob neue Mitteilungen vorliegen. Die Anzahl ungelesener Nachrichten werden dabei in Form von Zählern direkt neben dem App-Symbol dargestellt.

Anpassbare Symbole und gruppen

Ein Feature der App ist die Möglichkeit, die Darstellung in der Menüleiste individuell anzupassen. So lässt sich für jede Anwendung ein eigenes Symbol festlegen – wahlweise das Original, eine vorgeschlagene Variante oder ein benutzerdefiniertes Icon. Außerdem unterstützt Badgeify den dunklen Systemmodus von macOS.

Die App biete zudem Funktionen zur Platzersparnis: Symbole ohne aktuelle Benachrichtigungen können automatisch ausgeblendet werden. Darüber hinaus könnten mehrere Programme gruppiert und über ein gemeinsames Symbol in der Menüleiste zusammengefasst werden.

Kosten und ein Freeware-Alternative

Badgeify ist in einer kostenlosen Version erhältlich, mit der sich bis zu drei Apps in die Menüleiste integrieren lassen. Eine kostenpflichtige Variante für einmalig 9 US-Dollar soll den vollen Funktionsumfang freischalten – darunter unbegrenzte App-Symbole, individuelle Icons sowie erweiterte Einstellungen. Eine Familienlizenz für bis zu drei Geräte ist ebenfalls verfügbar.

Für den Zugriff auf Benachrichtigungen benötigt Badgeify lediglich die Freigabe für die macOS-Bedienungshilfen, eine Datenübertragung an externe Server finde laut Anbieter nicht statt.

Als quelloffene Alternative steht mit Doll ein weiteres Werkzeug zur Verfügung, das ähnliche Funktionen bieten soll. Auch diese App verspricht, wichtige Mitteilungen sichtbar zu machen, wenn das Dock ausgeblendet oder der Vollbildmodus aktiviert ist.