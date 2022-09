Freeware Doll: Mac-App holt Mitteilungen in die Menüleiste

Die knallroten Badges, die an den App-Icons im Dock auf noch ungelesene Kurznachrichten in der Nachrichten-Applikation, noch zu erledigende beziehungsweise überfällige Aufgaben in den Erinnerungen oder schlicht auf neu eingegangene E-Mails hinweisen, können durchaus hilfreich sein.

Anwender, die ausgesuchte Anwendungen häufiger im Vollbildmodus nutzen oder das Dock im Alltagseinsatz komplett ausgeblendet haben, haben die App-Badges allerdings nicht durchgängig im Blick.

Zwar können diese auf die kurz eingeblendeten Mitteilungen im Kontrollzentrum des Macs zugreifen, haben aber auch hier nicht unbedingt einen Überblick auf die absolute Zahlen der noch ungelesenen Mitteilungen und offenen Aufgaben.

Manuelle App-Auswahl

Ein Problem, für das der Open-Source-Download Doll eine attraktive Lösung anbietet. Die kostenfreie Mac-Applikation kann die Ziffer aus den App-Badges ausgewählter Applikationen in die Menüleiste verschieben und hier eben jene Zahl anzeigen, die auch auf den App-Icons im Dock dargestellt wird.

Dies erfolgt in Doll auf Grundlage einer selbst zusammengestellten Liste ausgesuchter Applikationen. In diese müssen manuell all jene Anwendungen aufgenommen werden, die von der Anwendung überwacht werden und so in der Menüleiste auftauchen sollen.

Die kleinen Menüleisten-Icons zeigen dann nicht nur die Zahl, sondern öffnen auf Mausklick auch die zugehörige Anwendung und dienen so als Schnellzugriff auf die jeweiligen Applikationen. Soll die Einstellungen der Doll-App erneut aufgerufen werden, muss das Symbol in der Menüleiste mit gedrückter Alt-Taste angeklickt werden.