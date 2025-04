„Backup To Go“ sichert automatisch auf externe Datenträger

Backup To Go ist eine kleine Mac-Anwendung, die euch das Erstellen ergänzender Datensicherungen so einfach wie möglich machen will. Die Anwendung kopiert ausgewählte Daten auf ein externes Speichermedium, sobald dieses mit dem Computer verbunden wird.

Die Konfiguration und Verwendung von „Backup To Go“ ist denkbar einfach. Nach dem Start der App könnt ihr ein mit dem Mac verbundenes Speichermedium als Ziel auswählen und im Hauptfenster der App beliebige Dateien und Ordner festlegen, die automatisch gesichert werden sollen. In der Folge kopiert „Backup To Go“ jedes Mal, wenn das Ziel-Speichermedium mit dem Mac verbunden wird, neue Versionen oder zu den überwachten Ordnern hinzugefügte Dateien darauf.

Die Entwickler betonen im Zusammenhang mit dieser Funktion, dass es sich dabei nicht um einen Ersatz für Backup-Programme wie Apples Time Machine handeln soll, sondern die mit „Backup To Go“ erstellten Datensicherungen als Ergänzung zu sehen sind. Ebenso ist es natürlich möglich, auf diese Weise stets eine aktuelle Kopie seiner Arbeitsdateien für die Schule, das Studium oder die Arbeit mit sich zu führen.

Version 2 mit deutlichen Verbesserungen

„Backup To Go“ ist kostenlos und seit wenigen Tagen in Version 2 verfügbar. Mit dem letzten großen Versionssprung wurde die App deutlich verbessert. Insbesondere findet die Übertragung der Daten jetzt automatisch statt, sobald das Ziellaufwerk verbunden wird. Der Datenträger wird anschließend auch automatisch wieder ausgeworfen. Zudem wurde die App den Entwicklern zufolge von Grund auf neu geschrieben, was neben einer zeitgemäßeren Optik insbesondere für deutliche Leistungsverbesserungen sorgen soll.

Hinter dem Angebot stehen die Entwickler Ohanaware, aus deren Feder verschiedene weitere Programme für den Mac stammen. Unter anderem haben Ohanaware-Entwickler auch die Anwendung Sleep Aid im Programm, mit deren Hilfe sich Probleme aufdecken lassen sollen, die den Ruhezustand des Computers beeinflussen.