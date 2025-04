E-Books: Calibre aktualisiert, neues Kindle Paperwhite Kids zum Bestpreis

E-Book-Freunde dürfen sich sowohl in Sachen Software als auch bei den Lesegeräten selbst über zwei aktuelle Entwicklungen freuen: Während die Open-Source-Anwendung Calibre in einer neuen Version mit neuen Funktionen erschienen ist, hat Amazon vorübergehend den Preis für die Kids-Ausgabe des neuen Kindle Paperwhite gesenkt und bietet dieses nun zum bisherigen Bestpreis von 149,99 Euro an.

Calibre: Schnelleres Laden und neue Optionen

Der plattformübergreifende E-Book-Manager Calibre zur Verwaltung digitaler Bibliotheken liegt in einer überarbeiteten Fassung vor. Das Update auf Ausgabe 8.3 soll unter anderem das Laden großer EPUB-Dateien beim ersten Öffnen um weitere 30 Prozent beschleunigen. Außerdem lassen sich nun unterschiedliche Hintergrundfarben für den Hell- und Dunkelmodus im Cover-Raster festlegen.

Erweitert wurde auch der Dialog zur Metadatenpflege: Nutzer können dort jetzt Kommentare zusammenführen. Behoben wurden Fehler in Verbindung mit der KEPUB-Darstellung bei Kobo-Geräten, der Debug-Ansicht und der Uhrzeitanzeige im E-Book-Viewer. Mehrere Nachrichtenquellen – darunter GoComics, The Hindu und New York Times – wurden ebenfalls aktualisiert.



Neues Kindle Paperwhite Kids zum Bestpreis

Amazon bietet derzeit den Kindle Paperwhite Kids mit 16 GB Speicher erstmals zum reduzierten Preis von 149,99 Euro statt 179,99 Euro an. Das Modell verfügt über ein 7-Zoll-Display mit höherem Kontrast, soll laut Anbieter 25 Prozent schneller umblättern und ist wasserfest. Der E-Book-Reader richtet sich an Kinder zwischen 3 und 12 Jahren und kommt inklusive einer Hülle sowie sechs Monaten Zugriff auf den Dienst Amazon Kids+.

Über das Eltern-Dashboard lassen sich Inhalte verwalten und der Lesefortschritt nachverfolgen. Mehr als tausend kindgerechte Bücher stehen über den Dienst zur Verfügung, darunter auch Titel mit Quizfunktion für das Leseförderprogramm Antolin.

Beim Kindle Paperwhite Kids handelt es sich um die gleiche Hardware wie beim regulären Kindle Paperwhite. Der Unterschied ist, dass die Kids-Variante zum einen mit einer begleitenden Schutzhülle ausgeliefert wird, zum anderen über einen sechsmonatigen Zugriff auf Amazon Kids+ verfügt. Die Werbeanzeigen sind auf dem Kids-Modell standardmäßig deaktiviert.