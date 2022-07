Sleep Aid will Probleme mit dem Mac-Ruhezustand aufdecken

Aber grundlegende Fehler des Betriebssystems einmal beiseite genommen, der Mac macht auch so schon deutlich mehr während seiner Schlafzeiten, als man zunächst annimmt. So kann der Rechner im Ruhezustand beispielsweise Mails abrufen oder den Kalender oder sonstige iCloud-Ereignisse aktualisieren.

Sleep Aid kümmert sich nicht, wie man zunächst vielleicht meinen könnte, um euren eigenen Schlaf, sondern überwacht den Ruhezustand des Mac. Die App will damit verbundene Probleme protokollieren. Eine Funktion, die nicht zuletzt angesichts der in Verbindung mit Apples Mac Studio gehäuft auftretenden Fehlfunktionen in diesem Bereich von Interesse sein könnte.

