Apple TV+: Schlussfolge von „Mythic Quest“ wurde ausgetauscht

Das Finale der vierten Staffel der von Apple produzierten Comedy-Serie Mythic Quest wurde eigentlich bereits am 26. März auf Apple TV+ veröffentlicht. Wirft man heute einen Blick auf die von Apple angegebenen Startdaten, wird bei der Folge „Himmel und Hölle“ jedoch der 18. April angegeben. Was zunächst wie ein unwichtiger Textfehler aussieht, hat einen konkreten Grund: Apple hat die ursprünglich veröffentlichte Folge durch eine überarbeitete Version der Episode ersetzt.

Der Grund hierfür ist allerdings nicht darin zu suchen, dass die Folge zweifelhafte Inhalte oder dergleichen enthält. Vielmehr hat sich Apple offenbar dazu entschlossen, die in der Originalfassung zum Teil noch enthaltenen indirekten Hinweise auf eine mögliche Folgestaffel zu tilgen. In „Himmel und Hölle“ fanden sich Andeutungen darauf, dass „Mythic Quest“ für eine fünfte Staffel zurückkehren könnte.

„Mythic Quest“ ist 2020 als eine der ersten Serien auf Apple TV+ gestartet und die Ankündigung Apples, dass es keine fünfte Staffel mehr geben wird, kam wohl nicht nur für das Publikum überraschend. Apple hatte sich zumindest alle Türen für einen Nachfolger offen gehalten und die Ende März veröffentlichte letzte Folge mit einem Cliffhanger enden lassen. Zudem waren eine ganze Reihe ungelöster Handlungsstränge enthalten, sodass die Fans der Serie eigentlich von einer weiteren Staffel ausgehen mussten.

Schlussfolge neu produziert

Die überraschende Absage hatte nicht nur bei Zuschauern einen unvollständigen Eindruck hinterlassen. Wie das Magazin Fast Company berichtet, hat Apple den Produzenten der Show die Möglichkeit gegeben, das Ende der vierten Staffel neu zu bearbeiten, um die Handlung insbesondere auch mit Blick auf die Fans der Serie ordentlich abzuschließen.

Die in diesem Zusammenhang aufgekommene Kritik ist zumindest vom Ansatz her nachvollziehbar. So bekommen Abonnenten von Apple TV+, die die Folge direkt bei ihrer Veröffentlichung gesehen haben, von dieser Überarbeitung gar nichts mit. Auch wäre es eine nette Geste gewesen, interessierten Nutzern die Möglichkeit zu geben, beide Schlussfolgen vergleichen zu können.