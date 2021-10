BackgroundMusic für macOS: Lautstärke auf App-Basis kontrollieren

Aber wie gesagt: SoundSource kostet 47 US-Dollar und stellt einzelnen Anwendern damit eine nicht unerhebliche Hürde in den Weg. Diese schauen sich das Open-Source-Projekt BackgroundMusic an.

Zwar kostet die SoundSource einmalig knapp 47 Dollar, gestattet all jenen Anwendern und Anwenderinnen, die häufiger mit Audiosignalen jonglieren müssen, dann jedoch das filigrane Abstimmen unterschiedlicher Anwendungslautstärken. Die Menüleisten-Applikation lässt euch zudem bestimmen, an welche Ausgabegerät die jeweiligen Audiosignale geleitet werden sollen, kann die maximal mögliche Ausgabelautstärke erhöhen und bei Bedarf sogar einen Equalizer anwenden.

