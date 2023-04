Backdrop X meldet sich als Freeware zurück

Mit Backdrop X hat der App-Entwickler Jonathan Gary seine Shareware-App aus den 90er-Jahren wiederbelebt. Ausschlaggebend war der Kellerfund eines japanisches Software-Magazins, in dem die Originale Version 1.1 damals ausführlich besprochen wurde.

Back in the 90's, I created a Mac shareware app called backdrop. I recently unearthed from my basement a Japanese book of shareware apps that included it. This inspired me to recreate it for the modern Mac, and it's now available for free. https://t.co/2uMIwhcAdV pic.twitter.com/vcdpYk36hy

