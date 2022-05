OnlySwitch: Freier Menüleisten-Multischalter jetzt mit „Bildschirmtest“

Ende des vergangenen Jahres haben wir die Freeware-Applikation OnlySwitch noch als kleinen Geheimtipp vorgestellt. Inzwischen sollte der gut konfigurierbare Alleskönner hoffentlich eine etwas weitere Verbreitung erfahren haben, die Mini-Applikation ist nämlich noch immer richtig praktisch.

Nach wie vor komplett kostenfrei zu haben, legt OnlySwitch eine Handvoll Schalter in der Mac-Menüleiste ab, mit denen auf Mausklick eine Vielzahl von Aktionen ausgelöst werden kann. Die Anwendung ist etwa in der Lage schnell eine zuvor konfigurierte Onlineradio-Station abzuspielen. OnlySwitch lässt sich aber auch dazu einsetzen, die Mac-Menüleiste oder das Dock auf dem Mac-Schreibtisch automatisch auszublenden.

Zudem kann mit der Anwendung unverzüglich der systemweite Dunkelmodus aktiviert, die Tonausgabe ausgeschaltet oder der augenschonende Night-Shift-Modus angestellt werden. Welche Umschalter euch die OnlySwitch-Applikation dabei anbietet könnt ihr in den umfangreichen Konfigurationseinstellungen der Anwendung festlegen.

Lassen sich zusätzliche Onlineradio-Station notieren, zudem können die verfügbaren Schalter an- und abgewählt werden, was euch die Beeinflussung des gesamten von OnlySwitch angebotenen Menüs gestattet. Die Anwendung besitzt inzwischen eine deutsche Sprachausgabe, lässt sich als Pomodoro-Timer einsetzen und steht jetzt in der Ausgabe 2.3 zum Download zur Verfügung.

Neu in der aktuellen Version ist unter anderem die Anzeige des Ladezustands verbundener AirPods-Ohrhörer unter macOS Monterey 12.3 sowie der Umschalter Bildschirmtest.

Neuer Umschalter: Bildschirmtest

Ist der Umschalter „Bildschirmtest“ in den Einstellungen der App aktiviert, stellt dieser einen neuen Schalter zur Verfügung, mit dem sich der gesamte Monitor komplett schwarz einfärben ist. In Kombination mit einem zugehörigen Tastaturkurzbefehl können aktive Inhalte so im Bedarfsfall schnell versteckt werden. Zum Download bitte hier entlang.