Splendidis: Mac-App hübscht Bildschirmfotos und Videos auf

Neben der Arbeit mit statischen Grafikdateien kann Splendidis auch mit Videos umgehen. Werden diese in die App gezogen, lassen sich die Hintergründe ebenfalls anpassen, zudem bietet die App die Möglichkeit an, ein zusätzliches Video als Kommentarspur aufzunehmen und einzublenden.

Die so bearbeiteten Screenshots können per Drag-and-Drop aus der App heraus exportiert und gesichert werden, alternativ steht auch ein Export in die Zwischenablage von macOS zur Auswahl bereit, die praktisch ist, wenn die Screenshots gleich woanders eingefügt werden sollen.

Mit der Mac-Applikation Splendidis schickt sich eine neuer Kandidat an, das schon recht gut versorgte Feld an Screenshot-Werkzeugen zu erweitern. Nach Angaben des Entwicklers derzeit noch im jungen Alpha-Stdium, erstellt Splendidis selbst keine Screenshots, sondern dient der Nachbearbeitung eben jener.

