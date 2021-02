AVTouchBar: Bunter Audio-Visualizer für Apples Eingabeleiste

Der in den aktuellen MacBook Pro-Modellen verbauten Touch Bar wird nachgesagt kurz vor ihrer Einstellung zu stehen. Schon die nächste Generation der tragbaren Rechner könnte sich von der berührungsempfindlichen Eingabeleiste verabschieden und an ihrer Stelle wieder auf konventionelle Funktionstasten setzen.

Ausschlaggebend für den bevorstehenden Rückzug dürfte Apples hausgemachtes Henne-Ei-Problem sein. So ist die Touch Bar nicht auf allen Rechnern des Unternehmens verfügbar, was viele Entwickler davon abhält, diese in ihren Anwendungen gesondert zu berücksichtigen. Andererseits fällt die Unterstützung der meisten Apps für die Touch Bar so dürftig aus, dass viele Anwender diese auf Geräten wie dem MacBook Air auch nicht wirklich vermissen.

Zudem muss sich Apple vorhalten lassen, die Eingabeleisten so gut wie überhaupt nicht weiterentwickelt zu haben. Abgesehen von einer leichten Verkürzung und der Rückkehr zur echten Escape-Taste, hat sich die Touch Bar seit ihrer Einführung fast überhaupt nicht verändert bzw. verbessert.

Dass diese das Potenzial hätte, mit durchaus interessanten Funktionen zu glänzen zeigt die Mini-App AVTouchBar, die aus der Eingabeleiste einen Audio-Visualizer macht, der in Echtzeit zur Musikausgabe eurer Rechners „tanzt“.

30% CPU-Auslastung

Das Experimente, das Jake Fishman auf dieser Seite für $5 anbietet ist eine CPU-hungrige Flickschusterei, die nicht wirklich zum Alltagseinsatz empfohlen werden kann, stellt aber unter Beweis, dass die Touch Bar mehr können sollte, als Apple ihr zutraut.

Im Einsatz verbrennt AVTouchBar fast 30% der CPU-Leistung und benötigt eine Loopback-Erweiterung, um das Systemaudio auswerten zu können. Dafür bietet die Spielerei jedoch eine Konfiguration der dargestellten Farben an und lässt per Wischgeste die direkte Lautstärke-Beeinflussung zu.