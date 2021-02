Meross-Aktion: Vier HomeKit-Steckdosen für je 11,25 Euro

Nicht nur fast alle Amazon-Geräte (also Eero, Ring, FireTV, Kindle etc.) lassen sich heute mit satten Preisnachlässen mitnehmen – ifun.de berichtete – auch die von Meross angebotenen HomeKit-Steckdosen für Innenräume werden aktuell deutlich günstiger als gewöhnlich offeriert.

So lässt sich der Viererpack der smarten Zwischensteckdosen aktuell für 45 Euro mitnehmen, was den Preis der einzelnen Steckdose auf 11,25 reduziert und damit schon fast in Bereiche bringt, in denen baugleiche Modelle ohne HomeKit-Kompatibilität zu Hause sind. Wer eine schlichte Schaltsteckdose mit Siri-Option sucht und keine Zusatzfunktionen wie Energieüberwachung benötigt, findet hier das derzeit günstigste Angebot aus diesem Produktbereich.

25 Euro Abzug mit Rabattgutschein und Code

Um auf den Spezialpreis zu kommen ist allerdings ein etwas umständliches Prozedere nötig. Zum einen setzt man auf der Amazon-Produktseite einen Haken bei „Rabattgutschein einlösen und 8,00 € sparen“ zum anderen wird an der Amazon-Kasse der Gutschein MEROSS17 eingelöst. Jetzt sollten vom Preis 25 Euro abgezogen werden.

Wir haben die Meross-Steckdose anlässlich ihrer Markteinführung im August ausführlich vorgestellt. Die HomeKit-Verbindung erfolgt über WLAN, dementsprechend präsentiert sich das Gerät reichweitenstark und mit schnellen Schaltzeiten bei der Bedienung per Home-App oder Siri.