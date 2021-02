Autoclick 2.0: Klickt die Mac-Maus automatisch

Nach lockeren zehn Jahren ohne nennenswerte Aktualisierung hat der in Tokio ansässige Entwickler Mahdi Bchatnia seine Mac-Applikation Autoclick aktualisiert und bietet das Open-Source-Tool jetzt in Version 2.0 zum noch immer kostenfreien Download an. Kleiner als 1 MB, wartet der kostenfreie Download auf dem Code-Portal GitHub auf euren Besuch.

Updated my 10-year old app ‚Autoclick‘ for Apple Silicon & notarization. https://t.co/tkILYPuOTB

It only took a few hours to get it back to building condition thanks to Objective-C!

— inket (@inket) January 25, 2021