Satechi: Neuer iPad-Ständer, neue Bluetooth-Tastaturen

Der in Kalifornien ansässige Zubehör-Anbieter Satechi hat neue Accessoires für Mac- und iPad-Nutzer angekündigt. Neu ist der „Aluminum Desktop Stand“, der iPad-Nutzern bei der Schreibtischarbeit mit Apples Tablets zur Hand gehen soll, sowie eine Reihe von Bluetooth-Tastaturen, die sich sowohl an Apples Mobilgeräten als auch am Mac betreiben lassen.

Aluminum Desktop Stand

Ausgestattet mit einer verstellbaren Halterung, soll der Aluminum Desktop Stand das iPad auf Augenhöhe rücken und so vor allem optimal für den Schreibmaschinen-Einsatz positionieren, bei dem nicht auf dem iPad selbst, sondern auf einer externen Tastatur getippt wird.

Der Aluminum Desktop Stand ist faltbar und verfügt über zwei Scharniere, die eine flexible Positionierung des aufgelegt iPads ermöglichen. Während der Ständer selbst aus Aluminium gefertigt ist, schützen die Auflageflächen das iPad mit Gummiauflagen. Satechi fordert für den 700 Gramm schweren Aluminum Desktop Stand $44,99.

Bluetooth-Tastaturen Slim X1 & Slim X3

Der Tastaturen Kategorie – auf ifun.de haben wir uns zuletzt das Compact Backlit Keyboard ausführlich angesehen – stellt Satechi mit der Slim X1 und der Slim X3 zwei neue Bluetooth-Tastaturen vor, die auch in zwei kabelgebundenen Ausgaben angeboten werden.

Die Tastaturen unterscheiden sich durch den in der X3-Version integrierten Ziffernblock und werden für $69,99 bzw. $89,99 angeboten.

Sowohl die Slim X1 als auch die Slim X3 verfügen über hintergrundbeleuchtete Tasten und eine ultraflache Bauform mit einer Höhe von nur 1cm. Wie schon das Compact Backlit Keyboard setzen auch die neuen Slim-Modelle auf einen USB-C-Port, um den integrierten Akku aufzuladen.

Noch sind die Produktneuzugänge nicht in Deutschland erhältlich, diese dürften uns mit Blick auf vergangene Neuvorstellungen jedoch noch im laufenden Quartal erreichen.