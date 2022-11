Aus Paw wird RapidAPI: Für Privatanwender jetzt kostenlos

Um mit dem plötzlichen Rebranding niemand zu verschrecken, bietet die neue RapidAPI-Applikation eine Einstellung in ihren Settings an, mit denen Bestandskunden der Paw-App das alter App-Icon wieder aktivieren können.

Die Macher beschreiben RapidAPI als umfangreichen HTTP-Client, der sich zum Testen und gestalten von APIs eignet, die sich gerade im Auf- bzw. Umbau befinden. In einer übersichtlichen Oberfläche lassen sich hier API-Anfragen modellieren, die Antworten des Servers prüfen und entsprechender Client-Code generieren, was Aufbau und Definition neuer APIs beschleunigen soll.

