Black Friday: Roborock bietet diese Saugroboter-Deals an

Roborock, einer von unzähligen Anbietern, die mit intelligenten Roboter-Staubsaugern am Markt vertreten sind, hat uns heute seine Black Friday-Angebote vorgelegt. Diese starten teilweise bereits heute – die längste Offerte ist bis Ende des Monats erhältlich.

Die beste Navigation am Markt

Wer nicht genau hinschaut, der kann die Roborock-Staubsauger auf den ersten Blick nicht unbedingt von den Produkten der zahlreichen Mitbewerber unterscheiden, tut sich jedoch einen Gefallen damit, genau dies zu tun. Unserer Meinung nach fertigt der Hersteller einige der besten am Markt erhältlichen Modelle und hat vor allem in Sachen Navigation und Absaugstationen die Nase vorn.

Lange Zeit haben wir den Roborock S5 Max als bestes Preis-Leistungs-Modell am Markt empfohlen. Mit begleitender Absaugstation darf diese Empfehlung inzwischen für den Roborock Q7 Max ausgesprochen werden.

Wer etwas mehr Wert auf gute Wischergebnisse und eine beutelfreie Abstaugstation legt, ist beim Roborock S7 Plus mit seiner Zyklon-Station bestens aufgehoben. Das All-In-One-Modell, der Roborock S7 Pro Ultra bringt darüber hinaus noch eine Putzlappenreinigung, Schmutz und Frischwassertank für regelmäßige Wisch-Einsätze mit. Durch die Bank weg, alles hervorragende Geräte.

Roborock rabattiert selbst

Unabhängig von möglichen Rabatten durch Einzelhändler und Drittanbieter begleitet Roborock den diesjährigen Black Friday (am 24. November) bis zum sogenannten Cyber Monday (am 27. November) hindurch mit eigenen Rabatt-Angeboten, die wir an dieser Stelle direkt an euch durchreichen. Von heute an bis zum 30. November werden dabei vor allem die High-End-Modelle Roborock S7 Pro Ultra, Roborock S7, Roborock S7 MaxV Ultra und der Nass-Trocken-Sauger Roborock Dyad im Preis reduziert.

Bei Otto:

Bei Media Markt:

17.11. – 27.11. Roborock S7 Pro Ultra | 999,00 € (-17%) – [Link zum Angebot]

24.11. – 27.11. Roborock S7 MaxV Ultra | 1.111,00 € (-21%) – [Link zum Angebot]

Bei Kaufland:

20.11. – 30.11. Roborock S7 | 399,00 € (-27%) – [Link zum Angebot]

Bei Amazon:

Bei Ebay: