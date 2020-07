Von Google: Die neuen Pixel Buds starten in Deutschland

Googles neue Pixel Buds sind ab heute auch in in Deutschland erhältlich. Pixel Buds werden in Deutschland in der Farbe „Clearly White“ zum Preis von 199 Euro verkauft und lassen sich ab sofort im offiziellen Google Store ordern.

Ähnlich der Apple AirPods komme auch die In-Ear-Kopfhörer des Suchmaschinen-Anbieters mit einem kabellosen Etui. Google bewirbt eine Laufzeit von bis zu fünf Stunden pro Akkuladung.

Der offizielle Google Produkt-Blog geht detailliert auf die bereits im vergangenen Oktober vorgestellten, Schweiß- und wasserbeständigen Pixel Buds ein.

Die Pixel Buds arbeiten grundsätzlich mit allen Geräten mit Bluetooth 4.0+ zusammen und sind kompatibel zu Android, iOS sowie Tablets und Laptops. Allerdings ist Für den vollen Zugriff auf alle Funktionen ein Google-Konto, ein gekoppeltes Assistant-fähiges Android-Gerät mit Android 6.0 oder höher und eine Internetverbindung erforderlich.